Remedy Entertainment explique à quoi ressemblera la création de jeux pour la PS5

04/03/2020 14:56 pm

Comme prévu pour la prochaine génération de consoles, le Playstation 5 Il nous permettra de découvrir des mondes “beaucoup plus riches et détaillés” que jamais. Ceci selon Sean Donnelly, l’un des principaux programmeurs de Remedy Entertainment, qui a été récemment interviewé par le Magazine PlayStation officiel.

Donnelly il a pris son titre le plus récent comme exemple, Contrôle, expliquant toutes les façons dont ce jeu aurait pu être bien meilleur PS5:

“Le SSD de la PS5 signifie que nous aurions un système de destruction beaucoup plus profond, plus riche et plus détaillé et des changements simples de qualité de vie tels que la suppression des écrans de chargement après la mort.”

Cependant, le directeur de la communication, Thomas Puha Il a ajouté qu’en plus de la section visuelle, le PS5 offrira bien plus:

«L’expérience globale d’utilisation et de jeu sur la console augmentera considérablement. La PS5 vise à rendre les jeux vraiment fluides, des expériences avec des temps de chargement minimaux et un matériel facile à utiliser pour les développeurs, ce qui est formidable car il nous permet d’exploiter plus rapidement la pleine puissance de la console. »

Cela étant dit, Mika Vehkala, Le directeur technique note que les temps de chargement instantanés peuvent ne pas s’appliquer à tous les jeux:

«Puisque nous pouvons utiliser plus d’informations, il existe des cas où la production peut être moins chère et plus rapide lorsque nous n’optimisons pas le contenu, ce qui nous obligera à charger plus de données, de sorte que les temps de chargement pourraient rester les mêmes qu’aujourd’hui. “

