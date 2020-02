Remembering 2000: Les plus grands jeux qui auront 20 ans cette année

En 2000, je jouais à beaucoup de jeux Squaresoft. J’étais devenu un fan inconditionnel de Final Fantasy, j’avais adoré le combo horreur-RPG de Parasite Eve, et je m’étais perdu dans les fondements religieux étranges de Xenogears. L’action-RPG Vagrant Story de Square m’a frappé plus durement qu’aucun d’entre eux, cependant, parce que c’était tellement différent des RPG Square que je jouais depuis des années. Cela vous a plongé dans un monde fantastique médiéval fondé sur le réalisme – les premières parties du jeu se concentrent sur les luttes entre une église puissante et un état aristocratique, qui se sentaient plus proches du monde réel que la plupart des jeux les plus extérieurs de Square, comme Final Fantasy VII et VIII. Vagrant Story était lourd d’intrigues politiques, imaginant un monde plein d’armées avec des loyautés divisées, des sectateurs aux pouvoirs étranges et des espions essayant de maintenir le statu quo, comme Game of Thrones à travers l’objectif de Final Fantasy Tactics.

Au centre de tout cela se trouvait Leá Monde, une ville légendaire mise en ruine par les tremblements de terre mais déferlant d’une puissance sombre et étrange. Pendant que vous passez le jeu à essayer de comprendre ce que veulent les forces adverses du monde avec la ville ravagée, vous êtes constamment aux prises avec une force surnaturelle qui fait littéralement ressusciter les morts. Bien que Vagrant Story soit plein de magie et de monstres, les gens de son monde passent le jeu confus et effrayés par ces choses, face à des pouvoirs qu’ils ne peuvent pas comprendre mais espèrent toujours exercer. Même en plein jour, Leá Monde est oppressant et inquiétant, tant pour le joueur que pour les personnages qu’il rencontre; même les soldats de la base qui suivent les ordres dans la ville craignent ce qu’ils pourraient devenir s’ils tombaient au combat.

Le monde et la narration de Vagrant Story sont sombres et convaincants, et ils sont renforcés par un gameplay qui se mélange dans un tas de systèmes RPG pour créer un jeu difficile. Les attaques et les défenses sont basées sur le timing, transformant le combat en danse, et un système dense d’affinités élémentaires et de capacités magiques ajoute beaucoup de réflexion stratégique à toute rencontre ennemie. Oui, beaucoup de choses sont difficiles à gérer – je n’ai jamais vraiment maîtrisé le système d’armes – mais cela conduit à des combats de boss intenses et difficiles qui ressemblent à des cousins ​​RPG de rencontres dans des jeux modernes comme Dark Souls.

D’accord, une dernière chose: comme l’écriture, la présentation de Vagrant Story est phénoménale. Pour un jeu PlayStation, il est souvent beau et coloré, poussant le matériel de l’époque au bord absolu avec une direction artistique incroyable, et sa bande sonore est inégalée. C’est probablement mon jeu préféré de son époque, facilement dans mon top cinq de tous les temps, et si jamais un jeu de la hauteur de Squaresoft méritait un remake ou un remaster, c’est Vagrant Story | Phil Hornshaw, rédacteur