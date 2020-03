Remises de la vente des BAFTA Game Awards de Humble Sekiro, Control et plus

Par James Pickard,

Mardi 31 mars 2020 16:46 GMT

Le Humble Store a lancé une nouvelle vente proposant des remises sur un certain nombre de nominés aux BAFTA Game Awards de cette année.

Bien que les offres soient un peu aléatoires, vous pouvez trouver des prix bas de tous les temps sur les goûts de Control et Sekiro: Shadows Die Twice sur PC. Ça vaut le coup si vous avez été à la recherche de l’un ou l’autre – en particulier celui-ci, car il a réussi à conserver sa valeur pendant longtemps.

Vous pouvez trouver certaines des offres et des prix clés ci-dessous. Pour tout le reste, rendez-vous sur la page de vente des BAFTA Game Awards Humble.

Sekiro: Shadow Die Twice pour 38,99 $

Contrôle pour 40,19 $

Final Fantasy 14: édition complète pour 35,99 $

A Plague Tale: Innocence pour 17,99 $

Star Wars Jedi: Fallen Order pour 44,99 $

Destiny 2: Shadowkeep pour 20,99 $

Borderlands 3 pour 29,99 $

Borderlands 3 Super Deluxe Edition pour 49,99 $

Planet Zoo Deluxe Edition pour 41,24 $

Total War: Three Kingdoms pour 44,99 $

The Dark Pictures: Man of Medan pour 14,99 $

The Outer Worlds pour 44,99 $

Civilization 6 Platinum Edition pour 47,68 $

No Man’s Sky pour 29,99 $

Life is Strange 2 – Saison complète pour 15,99 $

Life is Strange 2 – Episode 1 pour 1,99 $

Quelque chose de bon; certains mauvais. Cependant, vous pouvez parcourir quelques autres vendeurs numériques de PC pour trouver de bonnes affaires.

Si vous êtes au Royaume-Uni, par exemple, vous pouvez trouver Star Wars Jedi: Fallen Order pour 36,99 £ sur Amazon UK pour une économie de quelques livres supplémentaires. Pendant ce temps, Final Fantasy 14: Complete Edition et le dernier pack d’extension du MMORPG, Shadowbringers, sont à 40% de réduction dans la boutique officielle Square Enix.

Quant au tireur de butin barmy de Gearbox? Eh bien, Borderlands 3 coûte 26,40 $ et l’édition Super Deluxe est de 44 $ chez Green Man Gaming. Les utilisateurs de console sont encore plus chanceux, car Amazon US propose l’édition Borderlands 3 Super Deluxe pour 40 $ sur PS4 ou Xbox One.

Pendant ce temps, une poignée des meilleurs jeux indépendants de l’année dernière a également été réduite. Je vous suggère de jeter un œil à Katana Zero, Baba is You et Observation si vous cherchez des idées.

Katana Zero pour 10,04 $

Neo Cab pour 11,24 $

Baba c’est toi pour 11,99 $

Ape Out pour 7,49 $

Tick ​​Tock: un conte pour deux pour 2,99 $

Des mots gentils pour 3,99 £

Observation pour 12,49 £

La vente Humble des BAFTA Game Awards est en vigueur jusqu’au 6 avril.

Pour encore plus des dernières offres, gardez un œil sur Jelly Deals. En ce moment, nous avons regardé le meilleur marché Borderlands, où acheter tous les amiibo Animal Crossing et où trouver le meilleur prix pour une précommande de Final Fantasy 7.

