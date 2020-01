Remnant: From The Ashes aurait pu être évalué pour Nintendo Switch en Australie

Le conseil australien des classifications aurait pu attribuer une tranche d’âge à une version non annoncée de Remnant: From The Ashes sur Nintendo Switch.

Comme le jeu était précédemment sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC en 2019, une classification par âge donnée le 8 janvier 2020 pourrait signifier qu’il a été évalué pour le Switch. Nous pouvons probablement nous attendre à ce que THQ Nordic l’annonce pour le Switch dans les mois à venir. Remnant: From The Ashes est un jeu de tir d’action de survie à la troisième personne qui se déroule dans un monde post-apocalyptique plein de monstres.

Bande-annonce officielle et détails du jeu ci-dessous:

Remnant: From the Ashes est un jeu de tir d’action de survie à la troisième personne situé dans un monde post-apocalyptique envahi par des créatures monstrueuses. En tant que l’un des derniers vestiges de l’humanité, vous partirez seul ou aux côtés de deux autres joueurs pour affronter des hordes d’ennemis mortels et de patrons épiques, et essayer de vous tailler une place, de reconstruire, puis de reprendre ce qui a été perdu.

UN RESTE DE L’HUMANITE

Le monde a été plongé dans le chaos par un mal ancien d’une autre dimension. L’humanité a du mal à survivre, mais elle possède la technologie pour ouvrir des portails à d’autres domaines et réalités alternatives. Ils doivent parcourir ces portails pour découvrir le mystère de l’origine du mal, récupérer les ressources pour rester en vie et se battre pour se tailler une place pour que l’humanité se reconstruise…

DES RÉALMES FANTASTIQUES SANS FIN ATTENDENT

Explorez des mondes générés dynamiquement qui changent à chaque fois que vous les parcourez, créant de nouvelles cartes, des rencontres ennemies, des opportunités de quête et des événements dans le monde. Chacun des quatre mondes uniques du jeu est rempli d’habitants et d’environnements monstrueux qui offriront de nouveaux défis à chaque partie. Adapter et explorer… ou mourir en essayant.

RÉCUPÉRER. AMÉLIORER. SPÉCIALISER.

Surmontez des ennemis coriaces et des boss épiques dans des environnements hostiles pour gagner de l’expérience, du butin précieux et des matériaux de mise à niveau que vous pouvez utiliser pour construire un arsenal méchant d’armes, d’armures et de modifications pour aborder chaque rencontre des dizaines de façons uniques.

LA FORCE DU NOMBRE.

Envahir d’autres mondes pour chercher la fin de la racine est dangereux et la survie est loin d’être garantie. Faites équipe avec jusqu’à deux autres joueurs pour augmenter vos chances de survie. Le travail d’équipe est nécessaire pour réussir les défis les plus difficiles du jeu… et débloquer ses plus grandes récompenses.

Merci, Sephiroth_FF.

