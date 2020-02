Remorque Final Fantasy 7 Remake Anniversary: ​​les détails et les plats à emporter les plus intrigants

Le remake de Final Fantasy VII n’est que dans quelques mois, mais en attendant, le jeu qui a tout déclenché fête son anniversaire. Le FFVII original a été lancé sur PlayStation il y a 23 ans, et une nouvelle bande-annonce du Remake rend hommage à plus de personnages et de scènes dont nous nous souvenons si affectueusement – avec quelques surprises. Nous avons noté certaines des choses à retenir les plus importantes, les plus idiotes et les plus cool du prochain jeu. Jusqu’à présent, le jeu s’annonce certainement comme une revisite de l’aventure classique, en prenant des éléments familiers de l’original tout en n’hésitant pas à proposer de nouveaux changements rafraîchissants. Si le rendu complet du jeu de personnages et de moments classiques s’avère aussi bien exécuté que ce que nous avons vu jusqu’à présent dans les bandes-annonces, alors il pourrait bien être l’un des meilleurs de cette année.

Pour en savoir plus sur FFVII Remake, assurez-vous de lire notre fonctionnalité couvrant tout ce que vous devez savoir sur le jeu. Vous pouvez également lire nos impressions détaillant notre temps passé à jouer à l’E3 2019 – l’un des rares moments où Square Enix a proposé un remake pratique. Si vous souhaitez vous en procurer une copie, vous pouvez également consulter notre guide de précommande. En attendant, assurez-vous de regarder la nouvelle bande-annonce dans le lecteur ci-dessous et faites-nous part de vos réflexions sur la façon dont le jeu se déroule jusqu’à présent dans les commentaires.

Reeve affrontant Heidegger et le président Shinra

La nouvelle bande-annonce tient à présenter une foule de cadres de la société corrompue Shinra, mais aucun n’a les vastes implications de l’apparition de l’urbaniste de Midgar, Reeve. La bande-annonce le montre en train de discuter avec le président Shinra et de le supplier de reconsidérer. La scène rappelle celle du jeu original lorsque Reeve a appris le plan de Shinra de faire tomber le secteur 7 de Midgar pour écraser une section des bidonvilles ci-dessous, avec le Heidegger militariste se moquant de sa lâcheté. Étant donné ce qui se passe avec l’arc de l’histoire de Reeve beaucoup plus tard, cette scène jette des bases importantes. Nous ne verrons pas le plein gain pour Reeve jusqu’à ce qu’une suite soit publiée, ce qui pourrait être dans des années.

Palmer, Scarlet et The Shinra Leadership Avec les débuts d’un préfet repensé, la nouvelle bande-annonce a également révélé des scènes avec Palmer et Scarlet – deux autres personnages clés du conseil d’administration de Shinra. Dans le jeu original, ces deux-là étaient respectivement les chefs du programme spatial abandonné de Shinra et de son développement d’armes. Bien qu’ils n’aient pas eu beaucoup de scènes dans le jeu original, les moments où ces deux personnages ont quand même clairement montré qu’ils étaient parmi les membres les plus méprisables de la société, ce qui a rendu satisfaisant de les voir obtenir leur comeuppance. Cependant, tous ceux qui connaissent l’intrigue sauront qu’une confrontation avec ces deux-là arrivera un peu plus tard dans le jeu. Pourtant, il est intéressant de voir qu’ils auront une présence accrue dans les premières parties de l’histoire principale, et cela pourrait peut-être conduire à de nouvelles rencontres avec eux.

L’auberge Honey Bee et le relooking de Cloud

Étonnamment, la nouvelle bande-annonce a offert un aperçu de l’une des parties les plus mémorables de FFVII, qui reste essentiellement intacte. Lorsque Cloud et Aerith vont sauver Tifa de l’informateur lubrique Shinra Don Corneo, ils apprennent que seules les femmes font la coupe dans son bordel, le Honey Bee Inn. Cloud prend donc son apparence rasée et se fait passer pour une femme pour avoir accès à la cachette de Corneo. Cette bande-annonce montre la transformation complète et fabuleuse de Cloud. Dans l’original, certaines parties de la tanière de Don Corneo ont une teinte de panique gay et pourraient être sourdes pour le public moderne. J’espère que Square Enix a compris ce qui était déraisonnable dans la scène originale et l’a changé pour le mieux.

Soldat de la moto: voici un nouveau challenger!

Il semble que Cloud ait un nouveau rival en plus du grand méchant Sephiroth: ce scélérat de conduite de moto aux cheveux fantaisie dépasse Cloud, Wedge et Biggs alors qu’ils infiltrent ce qui semble être une base de Shinra. Sur la base de sa tenue, il fait partie de SOLDIER, et si nous sortons du code couleur vu dans les précédents jeux FFVII, son uniforme bleu indique potentiellement qu’il est de troisième classe. Cependant, la tenue du personnage est difficile à dire avec certitude, car il semble porter le harnais SOLDIER par-dessus les fatigues de soldat Shinra standard.

La présence mystérieuse de Shinra SOLDIER pourrait introduire une couche intéressante dans la procédure, car il pourrait remettre en question la compréhension de Cloud de sa véritable identité. Cette phrase concernant la “deuxième danse” semble également faire allusion à une relation établie entre les deux, mais compte tenu de ce que nous savons du passé mystérieux de Cloud, il est possible que la dynamique ne soit pas ce qu’elle semble.

Hé les enfants, c’est Red-XIII!

Le casting de Final Fantasy 7 est mémorable pour de nombreuses raisons, mais même dans cette entreprise légendaire, Red-XIII se distingue comme l’un des meilleurs designs de personnages de tous les temps. La série Final Fantasy avait toujours été centrée sur des protagonistes humains (ou au moins humanoïdes), mais Red-XIII, un hybride cramoisi de loup, renard, lion et chaman, était quelque chose de complètement différent. Il va de soi que nous le verrions dans ce premier épisode du Remake, car il apparaît pour la première fois comme spécimen dans le laboratoire de Hojo à Midgar, et notre premier aperçu de la bande-annonce n’a pas déçu. Il a toujours l’air aussi intriguant.

Meh, c’est le professeur Hojo alias le pire

Nous avons enfin un aperçu du professeur Hojo, qui continue d’être l’être humain horrible que nous le connaissons. Il semble observer Cloud via des caméras de sécurité, ce qui nous amène à penser qu’il sera probablement une menace plus persistante tout au long de cette première partie du remake.

Les débuts de Jenova et le nouveau combat de boss (Aussi, bonjour Sephiroth?)

L’infâme Jenova apparaît, et comme vous vous en doutez, sa vue déclenche instantanément des visions traumatisantes du passé dans Cloud. Alors que voir Jenova est à prévoir, le détail le plus intriguant vu plus tard dans la bande-annonce est la confirmation que vous pourrez également la combattre. Puisque la première partie du remake de FFVII couvre l’histoire jusqu’à la fin de Midgar, ce combat est un choc. Techniquement, vous ne vous battez pas contre Jenova dans le jeu original jusqu’à ce que vous arriviez au navire à Costa del Sol, quelques heures après avoir quitté Midgar, donc cette rencontre est totalement nouvelle.

Un autre détail important est qu’il semble que le groupe semble réellement voir Sephiroth lorsqu’ils trouvent le char contenant Jenova – du moins, si l’on en croit leur langage corporel. Dans l’original, Sephiroth n’est apparu que comme des hallucinations à Midgar et ne s’est pas présenté en personne avant ce premier combat avec Jenova à Costa Del Sol.

Passer par la porte d’entrée ou prendre les escaliers?

Une chose dont tous les vétérans de FFVII se souviendront est la scène classique où vous devez choisir d’entrer par effraction au quartier général de Shinra en vous faufilant et en prenant les escaliers ou en passant par la porte d’entrée. Les deux options sont également viables et divertissantes en soi, mais il reste à voir si vous pouvez faire les deux en une seule partie. Mais nous savons tous que prendre les escaliers est le meilleur moyen. Pauvre Barret.

Bataille climatique contre le Heli Gunner

Un peu après la mi-course de la bande-annonce, nous voyons Cloud, Barret et Tifa se battre contre le patron de “Heli Gunner”. Ce boss emblématique faisait à l’origine partie de l’apogée de l’évasion du QG de Shinra alors qu’Aerith, Barret et Red XIII ont pris l’ascenseur jusqu’à l’entrée pendant que Cloud combattait Rufus. Ici, il semble que cela pourrait être l’un des derniers combats du jeu, avec le lever du soleil et l’autoroute en arrière-plan, rappelant de laisser Midgar dans l’original. Peut-être qu’une fois que vous aurez vaincu la première phase de ce combat, le Heli Gunner vous suivra depuis le bâtiment Shinra?

Il convient également de noter qu’aucune des armes que Cloud, Barret et Tifa utilisent pendant ce combat n’était disponible à ce stade du jeu original. Cependant, il est logique que de nouvelles armes soient disponibles dans le remake, étant donné que les seules améliorations d’armes que vous pouviez obtenir avant de quitter Midgar étaient le pistolet d’assaut de Barret et le Hardedge de Cloud. Cette première partie est un jeu complet de 40 heures, après tout, alors ils ont probablement dû en ajouter plus!

Plus d’invocation de monstres: Léviathan et Chocobo / Mog

Dans les bandes-annonces précédentes, nous avons vu une partie de la materia d’invocation que vous pouvez trouver dans la première partie de Final Fantasy VII: Remake. Dans les dernières images, il a été révélé que les invocations Léviathan et Chocobo préférées des fans sont de retour en force. Ce qui est intéressant à propos de l’invocation de monstres dans ce jeu, c’est que vous les obtiendrez beaucoup plus tôt que dans l’original, ce qui pourrait avoir plus à voir avec la façon dont le remake a un arc Midgar plus étoffé. Comme le jeu original, vous pouvez évoquer un raz de marée massif avec Leviathan ou une bousculade de chocobos dirigée par le personnage récurrent de Final Fantasy Mog. Les deux invocations ont été recréées dans le remake, et elles sont magnifiques en action. Il sera intéressant de voir s’il n’y aura plus d’invocation de personnages faisant leur apparition dans la première partie de cette réinvention du jeu.

Vous pourriez reconnaître qui a créé cette chanson thème …

Si la douce chanson thème jouée pendant la première partie de la bande-annonce vous a vraiment mis dans l’ambiance de FFVII Remake, il y a une bonne raison à cela. Le morceau a été écrit par nul autre que le compositeur classique de Final Fantasy Nobuo Uematsu, qui a cessé d’écrire de la musique pour la série après FF10. Bien que son implication ne soit pas un retour complet à la franchise, cette contribution au projet est toujours une belle touche.

