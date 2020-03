Rencontrez 9 Years of Shadows, la métroidvanie mexicaine qui a besoin de votre aide

Ces dernières années, nous avons vu à quel point l’industrie du développement de jeux vidéo au Mexique se développait peu à peu. Le prochain grand projet qui représentera notre pays sur l’énorme marché est 9 Years of Shadows, un titre que nous prévoyons de ramener à l’âge d’or des métroidvanias.

9 Years of Shadows est développé par Halberd Studios, une équipe de développement mexicaine basée à Guadalajara, Jalisco, qui s’inspire de jeux comme Castlevania: Symphony of the Night, Mega Man Zero, Demon’s Cresty et Super Metroid. Mais le gameplay n’est pas le seul moyen de nous rappeler de grands titres, puisque 9 ans d’ombres mettra également en vedette Michiru Yamane et Manami Matsumae, compositeurs légendaires qui ont travaillé sur plusieurs jeux de la série mentionnée précédemment.

Miguel Hasson, directeur de Halberd Studios:

«Comprenant combien il est difficile de surmonter le duel avant que la perte d’un être cher ne soit un point central, je voulais que l’histoire ait une forte charge émotionnelle. Depuis que je me souviens, je suis fan de jeux comme Castlevania, Mega Man, Super Metroid, Demon’s Crest; Le récit de ces histoires a grandi avec moi depuis l’enfance, d’où son influence sur ce nouveau projet. »

Ce titre devrait sortir sur PC et Switch à un moment donné en 2021. Cependant, vous avez besoin de notre aide. À partir du 24 mars, le kickstarter 9 Years of Shadows sera disponible. Pour le moment, le montant d’argent dont vous avez besoin et les récompenses qu’il offrira sont inconnus.

Sans plus tarder, voici la bande-annonce de 9 Years of Shadows.

Via: Halberd Studios

