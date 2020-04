Rencontrez Jett, l’une des cibles les plus insaisissables de VALORANT

Riot Games a récemment partagé plus d’informations sur VALORANT, le titre de tournage qui sera leur prochaine version. Petit à petit, nous en avons appris plus sur ses personnages et récemment c’était au tour de Jett, et des informations ont également été révélées sur le lancement du mode de livraison compétitif.

Riot Games a déjà révélé quelques personnages, ainsi que leurs capacités. Pour informer les fans sur la liste des héros et être prêt pour la Bêta qui débutera bientôt, le développeur a partagé un nouveau clip mettant en vedette Jett, originaire de Corée.

Au cas où vous l’auriez manqué: Le nouveau titre de Riot Games est déjà incroyablement populaire.

À en juger par la courte vidéo, Jett sera un personnage rapide et aura également des pouvoirs qui lui permettront d’être une cible glissante. Dans le clip, vous pouvez voir comment il renverse une situation désavantageuse dans laquelle l’équipe ennemie le surpassait en nombre. Cependant, cela n’a pas empêché ses capacités de lui permettre de terminer ses 4 rivaux en moins de 30 secondes et d’en sortir victorieux.

JETT /// Corée

Le mode classement interviendra après le lancement officiel de VALORANT

D’un autre côté, Riot Games a parlé de la scène compétitive du titre. Lors d’une session de jeu avec TimTheTatman (via Dot Esports), le leader du design Trevor Romleski a révélé que bien qu’ils espèrent apporter le mode classé de VALORANT, il sera disponible après la sortie du jeu. Nous ne connaissons pas la date, mais elle devrait arriver quelque temps après le début du jeu.

Cela est dû à quelque chose de très logique, car le développeur ne veut pas que le mode soit disponible sans que les joueurs soient prêts à affronter le mode qui exigera le meilleur d’entre eux. Selon Riot Games, cela devrait donner aux utilisateurs le temps de tester les différentes possibilités et la composition des équipes et que pendant cette période, l’éventail des compétitions ne sera pas affecté.

Que pensez-vous de la mesure de Riot Games? Auriez-vous aimé que le mode classé débute en même temps que le jeu complet? Dites-le nous dans les commentaires.

Bien que le titre viendra sur PC, les adeptes de la société espèrent le voir également sur les consoles et il y a quelques heures, nous avons appris la réponse du développeur.

VALORANT arrivera sur PC dans le courant de 2020. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

