Rencontrez la quête effrayante et obsessionnelle d’un jour où vous reviendrez

Après des années à croire que Survival Horror était mort en tant que genre dans les jeux vidéo, il y a eu une résurgence centrée sur la terreur psychologique avec des propositions qui reposent sur l’immersion de la première personne. Par conséquent, la révélation d’une nouvelle livraison génère des attentes et, même si on ne sait pas si elle survivra ou non au battage médiatique généré, une étude de la République tchèque a présenté Someday You’ll Return.

À travers un communiqué de presse, CBE Software, une étude de la République tchèque, a révélé les détails et la bande-annonce de la présentation de Someday’ll Return, un jeu d’horreur psychologique qui se déroule dans des zones et des villages inspirés par ce pays dans une histoire de recherche désespéré Selon les informations, Someday You’ll Return vous mettra dans le rôle de Daniel, père de Stela, une fille perdue dans les forêts de Moravie, où il a juré de ne pas revenir. Cependant, l’instinct paternel conduira Daniel à entrer dans cet endroit étrange où des choses étranges se produisent et où il y a présence de forces surnaturelles.

De plus, Someday You’ll Return ne se concentrera pas seulement sur l’exploration et l’immersion, il comportera également des sections d’énigmes et des moments tendus face à des créatures horribles.

Enfin, CBE Software a révélé que Someday You’ll Return fera ses débuts sur PC via Steam le 14 avril de cette année et fera de même sur Xbox One et PS4 à une date ultérieure.

