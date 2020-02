Rencontrez les fossiles vivants de 400 000 ans de l’Iowa

Bonjour, escargot du Pléistocène de l’Iowa.Photo: USGS

Le nord-est de l’Iowa possède une capsule temporelle vieille de 400 000 ans. Plutôt que de vastes prairies plates, cette région possède un paysage vallonné de falaises et de ravins épargnés par la force de terrassement des glaciers de la dernière période glaciaire. Et niché dans la litière de feuilles sur des tas de gravats à côté des falaises froides de la région, vit un escargot en voie de disparition étroitement enroulé d’un quart de pouce.

Discus macclintocki, l’escargot du Pléistocène de l’Iowa, était autrefois commun mais est maintenant un escargot hautement spécialisé qui vit dans les poches de l’Illinois et de l’Iowa, où la glace souterraine maintient le sol au-dessus de 14 degrés Fahrenheit en hiver et en dessous de 50 degrés Fahrenheit en été.

Mais une augmentation du développement humain dans la région a menacé l’existence de l’escargot. Et le changement climatique pourrait bien faire en sorte que l’escargot atteigne sa fin définitive alors que notre planète en surchauffe se faufile dans son habitat. Au milieu de la crise d’extinction, les animaux charismatiques de plus grande taille reçoivent la majeure partie des projecteurs. Mais nous perdons les espèces de plantes et d’invertébrés comme Discus macclintocki le plus rapidement, et ils ont leurs propres histoires à raconter.

L’escargot habite la zone sans dérive, une région où le fleuve Mississippi coule entre le Minnesota, le Wisconsin, l’Iowa et l’Illinois. Cette région accidentée contient peu de traces de till glaciaire ou de sédiments laissés dans une grande partie de la région environnante par le recul des glaciers de l’ère Pléistocène qui s’étalaient d’environ 2,5 millions à 11 700 ans. Ce manque de till glaciaire ou de «dérive» est à l’origine du nom de la région. Aujourd’hui, une grande partie de la zone se compose de plateaux sculptés par une érosion ancienne de la fonte des neiges se déversant dans la rivière, des schémas de drainage qui ne correspondent pas aux zones glaciaires et des formes de relief comme des mesas, des falaises et des pinacles exposant le substratum rocheux.

Parmi les gorges, il y a un type spécifique d’habitat appelé les pentes des talus algiques, qui sont des tas de gravats à côté des falaises rocheuses dont ils se sont détachés. La glace dans les dolines sous et près des pentes refroidit l’air en été et le réchauffe en hiver, ce qui donne de petites parcelles de plantes typiques des endroits plus au nord, comme les arbres à feuilles persistantes comme l’if du Canada et le sapin baumier. Essentiellement, un habitat de l’ère glaciaire demeure sur ces pentes. Des espèces menacées comme les petites fleurs bleues de la moine du Nord et au moins neuf espèces d’escargots reliques glaciaires, y compris l’escargot du Pléistocène de l’Iowa, y vivent.

Les scientifiques pensaient que l’espèce d’escargot dont la lignée remonte à 400000 ans était éteinte jusqu’en 1928, date à laquelle ils l’ont trouvée sur ces pentes d’algicoles, selon le Fish and Wildlife Service des États-Unis. Il a été placé sur la liste fédérale des espèces menacées d’extinction en 1977. Aujourd’hui, il vit sur au moins 36 sites connus à travers l’Iowa et l’Illinois, bien que la recherche suggère qu’il pourrait y en avoir plus. L’Union internationale pour la conservation de la nature ne classe pas l’espèce en danger, citant que les relevés ont révélé plus de sites que ce que l’on pensait auparavant, bien qu’ils n’aient pas mis à jour leur évaluation depuis 2004.

Le US Fish and Wildlife Service protège l’escargot en restreignant l’accès à ses habitats de reproduction – mais ils le considèrent toujours comme menacé par le potentiel de développement humain comme «l’exploitation forestière, l’exploitation en carrière, la construction de routes, le remplissage et la contamination de gouffres, la circulation piétonnière humaine, le pâturage du bétail et piétinement et mauvaise application des pesticides. »

Au-delà de ces menaces locales, il y a aussi la menace globale du changement climatique. La hausse des températures met en péril les habitats incroyablement spécialisés de l’escargot en faisant fondre la glace qui maintient les températures fraîches et l’air humide. Des chercheurs de l’Université du Wisconsin ont classé les talus algifiques de talus comme un écosystème de vulnérabilité «modérée à élevée» au changement climatique, qui à son tour met en péril l’escargot déjà menacé. Le Fish and Wildlife Service l’appelle «une cause majeure à long terme du déclin de la population d’escargots». Pas étonnant que les Iowans soient si inquiets de la crise climatique.

L’histoire de l’escargot du Pléistocène de l’Iowa est typique de la plupart des espèces les plus menacées et récemment disparues du monde: des invertébrés sans prétention habitant un habitat minuscule et fragile que les humains pourraient facilement effacer de la carte, intentionnellement ou accidentellement. Pour maîtriser la crise d’extinction, il faut se préoccuper davantage que de la mégafaune charismatique des zoos, mais aussi de ces minuscules habitants.

