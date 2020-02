Rencontrez Madame, le Pokmon jeté qui a initialement évolué à partir de Farfetch’d

Il est venu pour apparaître dans une démo Gold et Silver, mais aujourd’hui, il a été sauvé en tant que Sirfetch’d.

Sirfetch’d, la forme évoluée de Farfetch’d, est l’un des Pokmon de huitième génération introduits dans Pokmon Sword / Pokmon Shield. La vérité est qu’avant ses débuts dans les nouveaux jeux, il y a déjà de nombreuses rumeurs et fan-arts imaginant comment cette créature sera, et même avant celaune évolution officielle de Farfetch’dappelé Madaamu (Madameen anglais) qui a été brièvement vu lors d’une démonstration de Pokmon Gold et Silver en 1997.

Bien sûr, si vous êtes peu attentif aux mises à jour du Pokdex, vous saurez que Madame n’a jamais atteint les derniers jeux dans aucune version. C’est, en fait, l’un des nombreux “Pokmon perdu“qui font partie des fichiers de cette démo. L’utilisateur de Twitter Dr Pokemon Lost Lava est dédié à parler de ces espèces comme un passe-temps, et a récemment partagé une publication montrant le” sprite “officiel de Madame, recréé sous forme d’illustration en HD par l’artiste Rachel Briggs (RacieBeep sur Twitter).

Selon le Dr Lava, il y a 22 ans, Madame étaitun Pokémon de type normal et volantqui a évolué depuis Farfetch’d en atteignant le niveau 24, et avait 50% de chances d’apparaître en tant que mâle ou femelle dans la nature. Il semblait s’inspirer d’une oie ou d’un cygne, contrairement à sa pré-évolution, clairement basée sur un canard. L’utilisateur pense également, raisonnablement, que l’arrivée de Sirfetch’dlaisser Madame hors jeuencore une fois, à moins que Game Freak ne décide de le récupérer comme une évolution alternative à l’avenir.

Il faut aussi savoir que Madame n’est pas la seule du toutPokmon ‘beta’fuite pendant la démo de Spaceworld de 1997. Les fans scrutent la série depuis des années, appréciant et spéculant sur des créatures que nous ne reverrons probablement pas, ou qui reviennent avec de grands changements. Le Dr Lava lui-même a une chaîne YouTube dédiée à cette question, comme vous pouvez le voir sous ces lignes.

