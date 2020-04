Rencontrez Ninjala, le prochain jeu gratuit qui arrivera exclusivement sur Nintendo Switch

Au cours de la dernière Nintendo Direct Mini, nous avons pu jeter un œil à Ninjala, un titre gratuit (gratuit) qui viendrait exclusivement sur Nintendo Switch. Si après avoir vu un peu à ce sujet vous avez voulu en savoir plus, alors il y a de bonnes nouvelles, car aujourd’hui une nouvelle bande-annonce avec un gameplay a été révélée qui révèle en quoi les batailles ninja se composeront.

GungHo Online Entertainment, développeur et distributeur du titre, a partagé une vidéo montrant comment les matchs multijoueurs de Ninjala sont. Comme vous pouvez le voir, les personnages pourront attaquer avec l’arme unique qu’ils portent et infligeront différentes quantités de dégâts ou couvriront une zone différente. Il est également possible d’utiliser des capacités spéciales pour infliger plus de dégâts à un groupe d’ennemis à proximité.

Dans le gameplay, vous pouvez également voir comment les compétences qui permettent aux utilisateurs de se cacher dans l’environnement en prenant la forme de certains objets et donc en prenant des adversaires par surprise fonctionnent. En fin de compte, le participant avec le plus de points gagnera la partie. Le score final sera déterminé en fonction des performances obtenues pendant le combat, qui seront ajoutées aux bonus.

Nous vous laissons avec la bande-annonce ci-dessous.

Qu’est-ce que Ninjala?

C’est un titre multijoueur gratuit avec 2 modes de jeu: un mode pour jusqu’à 8 joueurs simultanés et un mode 4 contre équipe. 4. Dans ce document, les joueurs peuvent devenir de petits ninjas modernes et participer à un tournoi de ninja pour définir qui est le meilleur.

La chose la plus importante à propos de ce titre développé et distribué par GungHo Online Entertainment est qu’il offrira un bon niveau de personnalisation qui affectera non seulement l’apparence des personnages, mais aussi leur style de combat.

Ninjala devrait faire ses débuts le 27 mai en Occident et ne sera disponible via le Nintendo eShop que numériquement.

Que pensez-vous de ce jeu pour Nintendo Switch? Ça vous intéresse? Allez-vous le télécharger? Dites-le nous dans les commentaires.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Nintendo Switch si vous consultez cette page.

