Rencontrez Tyler Ronan, le premier protagoniste du jeu vidéo triple A transgenre

Le genre dans les jeux est une question litigieuse. Récemment, lorsque le MMO Pokémon esquissant Temtem a osé demander aux joueurs de sélectionner leurs pronoms lors de la création d’un personnage, le chaos s’est ensuivi. Des offres de poulet ont été lancées sur l’écran. Des remboursements ont été demandés. Les gens qui disent “tu es fou?” et appeler les autres «flocons de neige» se fâchait à propos d’une option dans un jeu vidéo pour enfants.

Alors que les points chauds du genre dans le jeu sont caractérisés par la controverse, le médium devient plus inclusif. Ces dernières années, la diversité des personnages a augmenté, mais il reste encore beaucoup à faire. Un jeu qui cherche à être vraiment révolutionnaire est le prochain jeu PC et Xbox One Tell Me Why, développé par DONTNOD, le studio qui vous a apporté Life Is Strange.

Le titre sera le premier jeu triple A à présenter un protagoniste transgenre qui n’est pas un avatar à créer soi-même, sous la forme de Tyler Ronan. J’ai rencontré August Black, le doubleur derrière Tyler, ainsi que le directeur de jeu Florent Guillaume et le directeur narratif Stéphane Beauverger pour découvrir l’histoire derrière la création de Ronan.

«Compte tenu des thèmes que nous explorons et de la nature de l’histoire, cela résonnait à l’essence de notre jeu que Tyler soit un homme trans», a expliqué Guillaume. Tell Me Why a deux protagonistes centraux: Tyler et sa sœur jumelle, Alyson. Il est clair que Guillaume et Beauverger voient Tyler beaucoup plus que son trans-ness, mais comme pour tout ce qui brise un nouveau territoire, il (et Tell Me Why) sera inévitablement défini par lui.

“Nous avons compris les risques mais aussi la responsabilité que cela impliquerait de créer un personnage aussi réaliste que possible”, explique Guillaume. “Nous avons décidé de ne pas reculer parce que nous croyons en la force de notre histoire.” Étant donné que l’idée même des pronoms peut provoquer une controverse dans le jeu, Tell Me Why est certainement un risque. Mais c’est admirable, peut-être même nécessaire.

Être transgenre en ce moment, c’est comme être Billie Eilish: très récemment, très peu de gens savaient même qui vous étiez, et maintenant toute votre existence est débattue dans les médias, sur les réseaux sociaux, et par ce vieil homme qui était drôle mais maintenant est juste triste. C’est formidable que les gens soient plus informés et cela leur a apporté du soutien, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne comprennent pas et semblent consacrer inexplicablement de larges pans de leur identité à vous détester.

La fiction est souvent tentée de peindre les minorités à grands traits, mais Guillaume explique que Tell Me Why a évité cet écueil: «Nous savons que nous ne pouvons pas représenter toutes les expériences trans. Nous racontons une histoire trans de Tyler Ronan et nous espérons que les gens s’en sentiront touchés. »

Alors, quelle est exactement l’histoire de Tyler Ronan? «En raison de son passé difficile, Tyler ne fait facilement confiance à personne, sauf à sa sœur jumelle Alyson», explique Beauverger. «Lorsque notre histoire commence, Tyler a quitté un centre pour jeunes en difficulté et se sent enfin prêt à vivre sa vie en devenant garde-parc.» Il semble être un personnage de contrastes profonds, celui qui s’est éloigné du monde tout en embrassant ce que la nature a à offrir. Il “travaille[ing] de trouver sa place dans un monde qu’il perçoit souvent comme hostile »- une expérience à laquelle de nombreuses personnes trans peuvent s’identifier.

Une de ces personnes trans est August Black, l’acteur de Tyler Ronan, lui-même un homme trans. «C’est une histoire tellement importante», me dit-il. «Le récit transgenre n’est pas une histoire à laquelle beaucoup de gens sont exposés et ce jeu lui donnera une plate-forme massive. Je suis tellement excité que les gens découvrent ces personnages! Tyler a tellement à offrir et son expérience en tant qu’homme trans n’en est qu’une partie. Tyler est incroyable parce qu’il est tangible. Les écrivains ont créé un si beau personnage tridimensionnel. Avoir un personnage de jeu vidéo qui pourrait vous ressembler est formidable, mais plus important encore, avoir un personnage qui se sent comme vous donne aux jeunes enfants trans une connexion qu’ils n’auraient peut-être nulle part ailleurs. »

Tyler est clairement un rôle profondément personnel pour Black, et il sera intéressant de voir comment cela se traduira à l’écran lorsque le jeu sortira sur trois épisodes à la mi-2020. «Beaucoup de mes propres expériences ont influencé Tyler», admet Black. «Son combat contre l’acceptation dans ses relations personnelles et sa communauté est quelque chose que beaucoup de la communauté LGBT + traverse et il façonne votre approche de la vie. Je suis reconnaissant de pouvoir revivre ces moments de la vie à travers Tyler de nombreuses façons. ”

Bien qu’il soit fier de ses racines, il est également conscient que l’industrie du jeu n’est pas encore à la hauteur. “Il m’est facile de voir comment [my gender] affecte l’espace que vous êtes autorisé à occuper dans l’industrie… Je ne veux pas être classé comme une partie de moi-même », dit Black. “En tant qu’acteur, j’espère avoir un jour l’opportunité de jouer des personnages plus diversifiés parce que je suis bon pour eux, pas seulement à cause d’une identité commune.”

Black ne s’attend pas à ce que l’inclusivité s’arrête avec Tell Me Why, espérant plutôt que le jeu pourrait s’avérer être un moment décisif. «Nous allons dans la bonne direction», dit-il. “L’avenir sera certainement rempli de personnages destinés à défier les normes.” h

“Je pense que la représentation et la diversité sont très importantes, en particulier dans les jeux vidéo, car le médium nous permet de mettre les joueurs dans la peau de leurs personnages et c’est une opportunité unique de générer de l’empathie et de partager des expériences”, reconnaît Guillaume. «J’espère vraiment que notre jeu encourage les autres créateurs triple-A à ne pas hésiter à raconter des histoires plus diverses.» Cependant, Tell Me Why se révèle, il semble certainement qu’ils chantent tous à partir de la même feuille de cantiques.

Le noir n’est pas la seule voix transgenre Tell Me Why à avoir embarqué non plus. Le jeu a été développé en collaboration avec l’association caritative LGBT + GLAAD, et Guillaume tenait à souligner l’importance du point de vue de l’association caritative: «GLAAD a été un partenaire formidable, nous aidant pour les révisions de scripts et le casting ainsi que pour la sensibilisation de la communauté LGBTQ +. Plus important encore, GLAAD a offert des informations inestimables tout au long du développement pour nous aider à nous assurer que Tyler est un héros réaliste et à nous aider à créer une expérience de jeu inclusive qui invite plus de gens à jouer. » L’influence de Black est également notée, avec Guillaume ajoutant: «Août est plus que notre doubleur, il est un membre essentiel de l’équipe créative.»

Bien que Mermaids, le principal organisme de bienfaisance transgenre britannique (récemment dans les gros titres après que Hbomberguy ait collecté 340 000 $ pour eux dans un flux Donkey Kong) n’a pas été impliqué dans Tell Me Why, cet organisme de bienfaisance a également une expérience aiguë avec des milliers de récits tout comme Tyler. “Notre communauté entière a lutté contre le manque de modèles positifs et visibles et c’est merveilleux d’en voir plus chaque fois que cela se produit”, me dit KC de Mermaids, “La narration fictive a longtemps fourni une scène pour contester les biais et les hypothèses présentés par de vrais -des articles d’opinion mondiale. Il est vraiment important pour les scénaristes et les réalisateurs d’écouter les communautés qu’ils visent à représenter et d’inclure des personnes plus diversifiées dans le processus créatif. ”

Tout comme Black, KC est plein d’espoir pour l’avenir et reconnaît le pouvoir des jeux vidéo. “On a vraiment l’impression que nous entrons dans une ère plus positive de représentation non-cisnormative dans les médias grand public … les jeux vidéo sont uniques dans leur capacité à laisser les joueurs marcher un mile dans la peau de quelqu’un d’autre. Une représentation positive des jeux vidéo peut être utile pour aider les gens à apprendre l’empathie, la gentillesse et la tolérance. Je ne peux pas m’empêcher de penser que tout le monde gagne lorsque les jeux vidéo réfléchissent soigneusement à la représentation, à l’inclusion et mettent en avant des modèles positifs. »

Une autre chose sur laquelle Guillaume attire l’attention est que même si Tell Me Why sera le premier jeu triple-A à placer un personnage trans au premier plan, de nombreux titres indépendants ont déjà franchi cette frontière. «Il y a de nombreux créateurs talentueux dans la communauté des développeurs de jeux indépendants qui ont créé des expériences vraiment inspirantes avec des personnages et des thèmes LGBTQ +», me dit-il. Et il ne se trompe pas: les jeux indépendants ont ouvertement des personnages trans depuis un certain temps maintenant.

Le DLC de Celeste impliquait fortement que Madeline était transgenre, ce qui correspond à la fois à la réflexion détestant le récit du jeu et au fait que l’un de ses créateurs, Matt Thorson, n’est pas binaire. Dupl City présente des personnages trans / non binaires tout au long de son récit, A Normal Lost Phone est imparfait dans son exécution mais met certainement l’expérience trans au premier plan, et The Sea Eternal prend ses thèmes transgenres sous l’eau et dans la vie des sirènes. Il y en a aussi d’innombrables autres.

Cependant, dans les rares occasions où des personnages trans ont atteint les grandes ligues, il est presque toujours possible de se moquer ou de craindre. Poison dans Final Fight / Street Fighter a une histoire troublée, Persona 4 vous a permis de simplement supprimer la dysphorie d’un personnage trans et de la «cissifier», tandis que Catherine jouait fortement dans le stéréotype du «piège trompeur» des femmes trans. Désolé-non-désolé pour le double, fans d’Atlus. Même la tristement célèbre affiche «Mix It Up» de Cyberpunk 2077 ne semblait pas claire dans son message: était-ce une critique mordante et hypersexualisée de la culture consumériste, ou tout simplement plus de moquerie? Dragon Age: Inquisition, cependant, mérite un coup de projecteur spécial pour sa brillante représentation d’un homme trans à Krem, bien qu’en tant que personnage tertiaire, son influence, si impressionnante qu’elle soit, devrait être éclipsée par celle de Tyler.

Dans un monde où une protagoniste cisgenre peut se sentir politique pour certains – des femmes ayant été inventées en 1986 pour supprimer les droits des joueuses, après tout – avoir un homme trans dans le rôle principal est voué à attirer la controverse. Il est clair cependant qu’il s’agit d’un jeu dont nous avons grandement besoin, un jeu qui prend en considération, l’inclusivité et la narration en son cœur. Le temps nous dira si Tell Me Why sera réellement bon, mais grâce à Tyler Ronan, il a déjà inscrit son nom dans les livres d’histoire. À une époque où de nombreux acteurs de l’industrie cherchent à jouer en toute sécurité avec un attrait de masse (cis blanc), c’est un pas en avant qui devrait être applaudi.

Pour en savoir plus sur ce que la représentation trans peut signifier dans les jeux, voici comment Bloodborne a aidé un écrivain à faire la transition et à choisir un nouveau nom.