Rencontrez Valentino, le gang Latin Cyberpunk 2077

Night City, la ville où Cyberpunk 2077 a lieu, est une ville pleine de vie et chaque espace reflète les inégalités et les tensions qui se produisent dans cet avenir marqué par le développement technologique mais qui n’a pas pu résoudre les problèmes sociaux. Au milieu de cette guerre de faible intensité qui se déroule dans les rues, différents gangs protègent leur territoire et l’un d’eux est la reine de Heywood, un territoire dominé par les Latinos.

Depuis quelques semaines, CD Projekt RED a commencé à révéler plus de détails sur Cyberpunk 2077, en particulier sur les gangs et les factions qui existent dans les territoires dangereux de Night City. Malgré son inégalité évidente et tendue, la ville a été formée avec la présence de groupes de différents pays et cultures et dans ce cas il y a un représentant du secteur latin, Valentino’s.

Selon les informations publiées par CD Projekt RED sur Twitter, Valentino’s est l’un des gangs les plus importants et les plus puissants de Night City et domine toute la région de Heywood. Ce gang a une histoire qui a été racontée depuis des siècles, il a donc un code moral strict et des traditions qui remontent à l’Antiquité.

L’un des plus grands gangs de Night City, les Valentino sont liés par un code moral fort et des traditions centenaires. Contrôlant des pans de zones à prédominance latino-américaine de Heywood, ils traitent des valeurs telles que l’honneur, la justice et la fraternité avec un sérieux mortel. # Cyberpunk2077 pic.twitter.com/Z2dgxy3R0P – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 28 avril 2020

Cyberpunk 2077 fera ses débuts le 17 septembre sur PS4, Xbox One, PC et STADIA. Si vous voulez en savoir plus sur le titre CD Projekt RED attendu et l’un des plus importants de l’année, consultez ce lien.

