Rencontrez Zenkichi, qui rejoindra les voleurs fantômes dans Persona 5 Scramble

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers fera ses débuts demain 20 février au Japon, qui, au moment de la rédaction de la note, est déjà en vente. Mais avant le lancement, ATLUS a décidé de partager une nouvelle percée pour en savoir plus sur les nouvelles de cet épisode, parmi lesquelles un nouveau style de combat se démarque, très différent de la série principale. En plus de cela, dans cet épisode, il y aura de nouveaux personnages sélectionnables et c’est précisément en eux que cette vidéo se concentre.

À l’avance, vous pouvez voir Joker et sa compagnie essayer d’éradiquer les menaces de la rue tout en regardant des scènes de combat et de cinéma. Ce qui se démarque dans le gameplay, c’est que les éléments de l’environnement peuvent être utilisés pour vaincre des adversaires dans des batailles de style Musou pour lesquelles le développeur Koei Tecmo est bien connu, qui ont participé au projet.

À en juger par la bande-annonce, il y aura une grande variété d’ennemis de base, ainsi que d’immenses patrons légendaires qui se cachent dans les rues du Japon. La meilleure chose est que ce gang aura une force supplémentaire, car dans cette aventure, les protagonistes de Persona 5 seront accompagnés de Zenkichi Hasegawa et Sophia, qui reçoivent une grande partie de l’attention dans la vidéo.

Zenkichi Hasegawa est membre de la police et lorsqu’il rejoint les batailles, il le fait sous le nom de code Wolf, dont le style de combat se caractérise par l’utilisation d’épées et de revolvers. Il est également possible de voir sa Personne indomptable. Sophia, en revanche, comme nous l’avons mentionné précédemment, aura le nom de code Sophie, de nature numérique et se distinguera par des attaques qui ressemblent à des faisceaux laser, il sera donc idéal de l’utiliser pour faire des dégâts à distance.

Nous ne vous en disons pas plus et nous ferions mieux de vous laisser avec la bande-annonce ci-dessous.

Maintenant que vous l’avez vu, dites-nous, que pensez-vous des nouveaux membres des Phantom Thieves? Êtes-vous intéressé à jouer comme l’un d’eux? Lequel a le plus retenu votre attention? Partagez votre opinion dans les commentaires.

Contrairement aux principales livraisons de la franchise, elle atteindra Nintendo Switch et son succès commercial peut aider ATLUS à apporter plus de titres de société à la console Nintendo, en tenant compte du fait qu’il y a un intérêt non seulement des joueurs, mais aussi d’elle.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est déjà en vente au Japon et devrait également atteindre PlayStation 4 et Nintendo Switch en Amérique, mais aucune date de sortie n’est encore connue. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

