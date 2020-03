Reporters sans frontières construit une bibliothèque dans Minecraft pour lutter contre la censure sur Internet

Reporters sans frontières ouvre la plus grande bibliothèque d’informations sous le titre Mojang.

A l’occasion deJournée mondiale contre la censure d’Internet, un groupe de journalistes deReporters sans frontièresIl a travaillé pour lutter contre la désinformation sur les réseaux grâce à Minecraft, le jeu Mojang populaire qui permet à ses utilisateurs de construire presque sans limites. L’œuvre est placée sous la signature deBlockWorks et DDB Berlinet il est déjà disponible pour être visité.

On ne sait pas si le projet survivra longtempsAu sein de cette création, on retrouve des œuvres dedes journalistes censurés de Russie, du Mexique, d’Égypte, du Vietnam et d’Arabie saoudite. Le principal avantage de ce contenu est qu’il est accessible dans les pays où la censure gouvernementale est toujours forte. “Ses articles interdits ont été republiés dans des livres au sein de Minecraft, donnant aux lecteurs la possibilité de se renseigner sur la situation politique réelle dans leur pays et d’apprendre l’importance de la liberté de la presse”, explique The Uncensored Library sur son site Web.

Le Web a fourni à ses utilisateurs des instructions pour télécharger et exécuter cette bibliothèque dans Minecraft. Pour le faire enWindows 10, il est nécessaire d’extraire le fichier et de l’enregistrer dans le dossier .minecraft dans AppData / Roaming. ÀMacOS, vous trouverez le dossier dans / Library / Application Support / minecraft / save. Le serveur The Uncensored Library est également disponible dans le jeu dans la version1.14.4de Minecraft, sans avoir besoin de télécharger ladite carte.

Ce projet a commencé ses activités aujourd’hui, maisil est possible qu’il présente à l’avenir des complications compte tenu de son caractère revendicateur. Minecraft est un jeu qui a fait l’histoire sans aucun doute, ses créations à ce jour continuent de nous surprendre, malgré le fait que c’est un titre qui est sur le marché depuis 9 ans.

