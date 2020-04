Resident Evil 3 également refait en tant que jeu de société

Capcom ne se contente pas de refaire Resident Evil 3 comme un jeu vidéo. Il y a aussi une adaptation de jeu de société en préparation.

Il est fabriqué par Steamforged Games, et un Kickstarter sera mis en ligne plus tard ce mois-ci. Vous pensez peut-être que c’est un moment étrange pour exécuter un jeu de société Kickstarter, et vous auriez raison! Mais ils espèrent évidemment, comme d’autres grands Kickstarters qui courent ce mois-ci, que quand il sera temps de commencer à fabriquer et à expédier le jeu, tout sera un peu plus normal.

Il s’agit d’un jeu de survie en coopération pour 1 à 4 joueurs, et peut être joué sous forme de courts scénarios ou sous la forme d’une “campagne de 30 heures et plus” plus complète, avec un scénario. Tous les personnages principaux du jeu seront jouables, et ceci étant un Kickstarter, une tonne de miniatures en plastique sont incluses.

Alors que le Kickstarter sera mis en ligne le 28 avril, il n’y a pas de mot sur le moment où le jeu sera expédié aux acheteurs.

