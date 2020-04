Resident Evil 3 fait ses débuts au Japon, mais ne renverse pas les croisements d’animaux

Comme chaque semaine, Famitsu (via Gematsu) a publié la liste des ventes de jeux au format physique et matériel au Japon. Au cours de la semaine dernière, qui s’est déroulée du lundi 30 mars au dimanche 5 avril, le lancement de Resident Evil 3 Remake a eu lieu, qui a été publié avec de bonnes ventes, mais n’a pas réussi à occuper la première place.

La nouvelle itération de la franchise zombie a réussi à vendre 189 490 unités, un montant élevé pour un lancement. Malheureusement, il est sorti seulement 1 ou 2 semaines après Animal Crossing: New Horizons, qui continue à se vendre de nombreux exemplaires. Dans le passé, il a réussi à vendre 423 367 exemplaires, assez pour rester en tête de liste, et il a même réussi à dépasser la barre des 3 millions d’exemplaires vendus.

Au cas où vous l’auriez manqué: Bien qu’il ait eu une version exceptionnelle, le nouvel épisode de Capcom n’a pas non plus fait ses débuts au Royaume-Uni en premier.

Il est important de dire que le jeu Nintendo Switch était disponible toute la semaine, alors que Resident Evil 3 Remake n’était que de 3 jours. Cependant, il était très difficile de battre les ventes de première place, même si elle avait débuté plus tôt et avait plus de jours supplémentaires. Un autre détail intéressant est que Resident Evil 2 Remake a vendu plus d’unités lors de sa première (252848 exemplaires), ce qu’il a réalisé en 3 jours, et a également fait ses débuts en deuxième place, seulement derrière Kingdom Hearts III.

En termes de jeux, il n’y a pas eu d’autre lancement puissant le week-end dernier, donc les 10 meilleurs vendeurs sont restés à peu près les mêmes.

En revanche, les consoles affichent globalement des performances plus faibles, ce qui s’explique par la pénurie de nouveaux titres. Les listes sont restées pratiquement immobiles. Il n’y a eu qu’un changement de position entre la Xbox One S et la Xbox One X, ainsi qu’une baisse significative des ventes par rapport à la semaine précédente. Il convient également de noter le nombre de Nintendo Switch vendus, car dans ce pays, ils sont confrontés à des problèmes de distribution dus au coronavirus (COVID-19).

Nous vous laissons avec la liste ci-dessous.

Ventes de logiciels

Animal Crossing: New Horizons – 423 367

Resident Evil 3 Remake – 189,490

One Piece: Pirate Warriors 4 (PlayStation 4) – 18 333

One Piece: Pirate Warriors 4 (Nintendo Switch) – 17,340

Mario Kart 8 Deluxe – 14,171

Super Smash Bros.Ultimate – 12 257

Épée et bouclier Pokémon – 11017

Minecraft: Nintendo Switch Edition – 9045

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – 8556

Ring Fit Adventure – 8496

Ventes de matériel

Nintendo Switch Lite – 100 084

Nintendo Switch – 54,556

PlayStation 4 – 13 419

PlayStation 4 Pro – 6116

Nouvelle Nintendo 2DS LL – 1172

Nouvelle Nintendo 3DS LL – 58

Xbox One S – 28

Xbox One X – 23

Quelle est votre opinion sur les ventes hebdomadaires au Japon? Pensiez-vous que Resident Evil 3 Remake renverserait Animal Crossing: New Horizons? Partagez vos réponses dans les commentaires.

Aujourd’hui, nous apprenons que Nintendo rencontre des problèmes de distribution avec les deux modèles de sa console et que durant cette semaine la vente sera limitée aux précommandes en raison du coronavirus. Pour cette raison, dans le rapport suivant, nous devrions voir une diminution considérable du nombre d’unités vendues.

Resident Evil 3 Remake a fait ses débuts le 3 avril sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

