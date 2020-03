Resident Evil 3: La revue Kotaku

Environ cinq minutes après le remake de Resident Evil 3, j’ai prononcé le mot «génial». Je n’utilise pas souvent ce mot. Je ne sais pas si j’aurais dû l’utiliser à ce moment-là. La brillance est une chose incroyablement rare, et Resident Evil 3 m’a accroché dès le début. Il s’agit d’un jeu explosif débordant d’intensité et de certaines des meilleures actions de la série. Si vous cherchez une expérience d’horreur de mauvaise humeur, ce n’est pas ça. Si vous voulez des poursuites furieuses, une mort subite et une horde de zombies écrasante, Resident Evil 3 se fera un plaisir de vous tuer.

Resident Evil 3: Nemesis sorti en 1999 pour Sony PlayStation. Le Resident Evil original était claustrophobe et piloté par des puzzles. Resident Evil 2 a augmenté les enjeux avec plus de zombies mais a porté une anxiété grésillante sous des poches de violence. Nemesis opérait sur une philosophie différente: au plus fort de l’épidémie de zombies à Raccoon City, l’horreur de la survie était mélangée à une action directe. Il y avait des fusils d’assaut, des monstres fringants et des manœuvres rapides dans les rues ouvertes. Le Nemesis titulaire apparaissait avant tout, une créature hulk presque impossible à tuer. Il traquait le joueur dans la ville et pouvait apparaître à tout moment. Cela reste terrifiant à ce jour.

Le Resident Evil 3 remake des transplantations qui se transforment en un cadre moderne et fait évoluer une expérience déjà intense en quelque chose de complètement épuisant. Je veux dire de la meilleure façon possible. Resident Evil 3 est une meilleure modernisation que le fantastique remake de Resident Evil 2 de l’année dernière. Là où ce jeu déconcertait encore un changement de format et avait parfois du mal à se forger une identité, Resident Evil 3 procède avec une merveilleuse confiance.

L’horreur des jeux vidéo opère sur deux philosophies différentes. Dans le premier, les joueurs se dirigent vers une porte fermée. Tout pouvait être derrière cela; l’horreur vient de l’inconnu. Ce modèle, bien qu’efficace, a un inconvénient: les joueurs choisissent quand ouvrir la porte. Ils peuvent se préparer – mentalement et avec des fournitures en jeu – pour faire face à tout ce qui les attend.

La deuxième philosophie permet aux monstres d’ouvrir la porte quand ils le souhaitent. Il n’y a pas de temps pour des respirations profondes ou des pourparlers. Vous ne serez jamais en sécurité, même dans les endroits où vous pensez être intouchable. Aucune serrure n’est assez grande, aucune arme assez forte pour arrêter ce qui vient. Telle est la philosophie au cœur de Resident Evil 3. C’est plus fort et plus méchant que ce qui a précédé.

Se déroulant après les événements de Resident Evil et légèrement avant (puis en même temps que) Resident Evil 2, l’histoire se concentre sur l’évasion de Jill Valentine d’une épidémie de zombies à Raccoon City. Jill est un ancien membre du service tactique et de sauvetage spécial du service de police de Racoon, ou STARS. Ces experts en intervention rapide ont été pratiquement éliminés dans Resident Evil après s’être aventurés dans un manoir rempli de monstres. Le virus responsable des monstres a été créé par l’infâme Umbrella Corporation et s’est propagé dans la ville proprement dite. Jill, mise en congé par le chef de la police appartenant à Umbrella, prévoit de quitter la ville sous le couvert de la nuit. L’épidémie soudaine de zombies et l’arrivée d’un monstre tueur infatigable du nom de code «Nemesis», qui a été spécialement programmé pour traquer les membres de STARS, jette ce plan dans le désarroi. Ce qui suit est une lutte désespérée pour survivre aux pires parties de l’épidémie.

Resident Evil 2 présentait un autre ennemi dangereux appelé T-000, également connu sous le nom de M. X. Pendant des parties clés du jeu, M. X patrouillerait au poste de police et pourchasserait le joueur. Bien qu’il ait pu être arrêté pendant un certain temps, il n’a pas pu être tué. Les segments avec Mr. X étaient parmi les plus terrifiants du jeu. Resident Evil 3 fait de cette terreur le cœur de l’expérience. Dès le début, le Nemesis vous poursuit. Bien qu’il y ait des moments où vous êtes en sécurité, il est un danger bien plus obstiné et présent que ne l’a jamais été M. X. Il est plus rapide et vous poursuit à pleine vitesse. Il est plus intelligent et peut utiliser des armes. Si vous êtes loin, le Nemesis peut vous attraper avec des vrilles visqueuses et vous rapprocher. Essayez de vous enfuir et le Nemesis pourrait sauter par-dessus votre tête pour bloquer le chemin. Renversez-le avec une grenade et vous gagnerez peut-être du temps, mais même si vous partez, il peut et se présentera quand vous vous y attendez le moins.

À un moment donné, j’ai cru que j’étais dans une pièce sûre, mais il y est quand même entré. Je me suis rendu dans les ruelles jusqu’à une centrale électrique, où j’ai dérouté les voies du métro pour un train plein de survivants. La ville regorgeait de super-zombies morts-vivants et infestés de parasites. Une seule prise de n’importe laquelle et je mourrais. Puis j’ai entendu le changement de musique, un subtil battement de cordes indiquant que le Nemesis m’avait trouvé. J’ai glissé dans une panique totale. Ce n’était pas la première fois que je m’occupais du Nemesis, mais je n’avais jamais été aussi désavantagé auparavant. Échelonnant chaque étape du chemin, chassant des zombies de mon chemin avec des explosions de fusil de chasse frénétiques, j’entrai dans la salle de sécurité. J’ai pensé que j’aurais un instant pour respirer. Je pensais que je serais en mesure de sauvegarder mon jeu ou mon fusil dans ma boîte de rangement pour récupérer des objets. Ensuite, le Némésis est entré. N’ayant nulle part où esquiver, je n’ai pas pu m’échapper du chemin de Némésis. Il m’a frappé à mort contre le sol avec une fissure juteuse de mon crâne.

Je savais que c’était possible en théorie. Avant de recevoir mon code d’évaluation, le magazine officiel Xbox a signalé que le Nemesis pouvait tuer des joueurs dans des pièces sûres. Cette affirmation a finalement été contestée par Capcom. «Les pièces sûres», a-t-il été dit, ne sont considérées comme telles que si de la musique apaisante est diffusée lorsque vous entrez. J’ai passé en revue les séquences de deux playthroughs séparés et les fois précédentes où je suis entré dans la pièce, il y avait en effet la musique douce et réconfortante du piano de toutes les autres pièces sûres. L’astuce de Resident Evil 3 n’est pas qu’il y ait des chambres qui soient vraiment «sûres» et celles qui se trouvent juste avoir des machines à écrire pour sauvegarder votre jeu. L’astuce est que Resident Evil 3 peut parfois changer les règles. Peut-être que cette pièce était vraiment sûre avant – cette belle mélodie pour piano suggère qu’elle l’était – et peut-être qu’il y a des pièces qui sont toujours sûres. Dans ce cas, cela a changé. Je n’ai pas pu me préparer et ouvrir la porte. Le Némésis l’a ouvert pour moi.

Vous n’êtes pas entièrement impuissant. Jill est une policière expérimentée, et ce n’est pas la première fois qu’elle s’occupe des morts-vivants. Alors que Resident Evil 3 est un jeu plus dangereux et punissant que le remake de Resident Evil 2, les joueurs ont quelques astuces dans leur manche. Le plus important est l’esquive rapide: en appuyant sur un bouton, Jill peut s’éloigner des zombies ou d’autres ennemis. Le chronométrer parfaitement et elle roule complètement hors de danger. Il fonctionne sur le même principe que les mécaniques de jeu d’action comme les mouvements d’esquive accordant le «temps des sorcières» de Bayonetta. Le temps ralentit dans ces moments, ce qui permet de tirer rapidement votre arme et de faire un tir de crack sur n’importe quel zombie à proximité. De temps en temps, vous incarnez également Carlos Oliveira, soldat des forces spéciales d’Umbrella. Il a accès à des armes lourdes comme un fusil d’assaut et un puissant coup de poing si une esquive est parfaitement synchronisée. Les deux personnages ont un couteau qui, contrairement aux armes de mêlée de Resident Evil 2, ne casse jamais. Si vous manquez de munitions – ce qui est rare, car le jeu ne lésine pas sur les munitions -, vous pouvez passer au couteau et vous éloigner. C’est risqué, mais les coups de couteau de Jill sont rapides et s’accompagnent d’un petit mouvement de saut qui facilite le repli. Ces deux changements semblent minimes mais donnent au joueur un plus grand contrôle que Resident Evil 2. Les zombies ordinaires ne sont pas une menace majeure tant que vous êtes attentif et que vous jouez correctement. Le résultat est un jeu au rythme plus rapide.

Malgré ces outils, Resident Evil 3 peut être incroyablement punitif. Alors que le joueur a des options pour gérer les zombies de rang et de fichier, de nombreux ennemis ont la possibilité de tuer en une seule frappe si vous ne faites pas attention. Certains ennemis peuvent provoquer un effet de statut dangereux qui peut rapidement sceller votre destin. Cela plaira aux joueurs désireux de relever un défi mais en fera certainement chier d’autres. Il y a des ennemis dans le jeu qui nécessitent des esquives parfaitement synchronisées pour exposer leurs points faibles. Cela peut être évité si vous utilisez des armes spéciales, mais il y aura des moments où vos compétences de survie seront poussées à leur limite. Resident Evil 3 aime également lancer des pièges sur le joueur. Cela peut signifier une petite pièce pleine de près d’une douzaine de zombies qui pèsent sur vous. Cela peut également signifier un chasseur solitaire ressemblant à un lézard qui saute de loin et vous tranche la gorge en un clin d’œil. Resident Evil 3 est impatient de jeter les joueurs dans les circonstances les plus graves et de punir sévèrement toutes les erreurs. Je me suis retrouvé boitillant à la porte de la mort à maintes reprises.

Cette concentration sur l’action et le danger, par rapport à l’anxiété et à l’exploration sombre, signifie que Resident Evil 3 est plus concentré sur les coups de pied arrêtés que les autres jeux de la série. Il y a des ascensions frénétiques à travers des chantiers de construction en feu et de longues séquences de défense contre les vagues de zombies. Cela peut sembler antithétique à Resident Evil – après tout, une action excessive dans les versements ultérieurs a finalement aliéné les fans – mais cela fonctionne bien ici. Resident Evil 3 se déplace à un rythme toujours excitant. Autant j’apprécie de jeter un œil dans les coins d’un manoir exigu, l’action aide le jeu à se forger une identité et une sensation uniques. Resident Evil était une attraction de maison hantée avec des pièces à explorer et des monstres dans le placard. Resident Evil 2 a fonctionné comme des montagnes russes avec des chutes occasionnelles en danger avant de s’élever dans des périodes de stabilité. Resident Evil 3 est un ascenseur qui tombe. Que vous le vouliez ou que vous le détestiez, le trajet ne ralentit pas et la fosse dans votre estomac ne se relâche pas jusqu’à la fin.

Cette action sous-tend une histoire d’espionnage et de survie qui a plus d’importance que Resident Evil 2. Les tentatives de Jill pour échapper au tissage Némésis entrent et sortent de l’intrigue croissante qui affecte Carlos et ses compagnons d’armes. Ce qui commence comme une bataille pour la survie tourne vers l’extérieur alors que la possibilité d’un vaccin contre la menace zombie émerge, tout cela pendant qu’un soldat mercenaire cherche à profiter du chaos. Jill et Carlos ont un rapport instantané, et leurs acteurs apportent une camaraderie ludique à chaque scène. Jill Valentine est un putain de héros et agit en conséquence, même face aux intrigues les plus pulpeuses. Carlos est un homme de bon cœur qui tient compte de son rôle de grognement de parapluie. Ce sont des égaux capables qui affrontent leur situation avec confiance. Ce n’est pas l’histoire la plus profonde – Resident Evil 3 canalise parfois les films controversés de Paul WS Anderson et même une partie de la pulpe ironique de l’ancienne romanciation de SD Perry – mais on raconte avec suffisamment de sérieux que je voulais savoir où l’histoire irait et où elle irait. pourrait s’écarter du jeu d’origine.

Ceci est aidé par l’engagement de Resident Evil 3 envers le réalisme graphique. C’est toujours un pari de parier sur des graphismes photoréalistes dans un milieu où la stylisation est une carte de visite, mais Resident Evil 3 enfile bien l’aiguille. Le moteur RE de Capcom est un cadre remarquablement puissant sur lequel construire un jeu, et il est étonnant de voir combien de détails sont versés dans les performances de chaque personnage.

Le remake de Resident Evil 3 ne suit pas complètement les traces de l’original en ce qui concerne la structure du tracé. Le jeu original a eu des moments clés où les joueurs pouvaient décider des actions de Jill. Cela a créé des chemins de branchement qui ont conduit à des fins légèrement différentes. Resident Evil 3 abandonne ces derniers afin de garder l’histoire plus concentrée. Cela fonctionne à la fin, mais cela éloigne le remake de l’original. C’est bien – les remakes forgent leur propre chemin et créent leurs propres interprétations des événements – mais le changement fait du remake de Resident Evil 3 une expérience légèrement plus limitée. Outre quelques segments de casse-tête où vous devrez peut-être faire une pause et réfléchir, l’histoire se déroule de rythme en rythme. Une première partie, en supposant une plus grande prudence du joueur, ne prendra que 4 à 6 heures. Rejouer le jeu pour relever des défis cachés et des objets spéciaux a beaucoup d’attrait, mais plusieurs chemins auraient pu aider à étoffer le monde d’une manière plus satisfaisante.

Il y avait une anxiété sous-jacente à mon expérience, mais ce n’était pas celle que Resident Evil 3 aurait pu connaître. J’ai sauté dans Resident Evil 3 au milieu d’une pandémie mondiale qui a vu le nombre croissant de maladies et de décès dans le monde. Au moment où j’écris cette critique, les États-Unis ont dépassé tous les autres pays pour les cas confirmés de covid-19. Resident Evil 3 s’ouvre avec des bulletins de nouvelles et des conférences de presse décrivant une épidémie virale croissante, et commence par l’effondrement total de la vie dans Raccoon City. C’est une expérience surréaliste de se promener dans un faux hôpital, de parcourir les ailes d’isolement chargées de cadavres et de trouver des notes désespérées de médecins décrivant leurs fournitures en déclin et leurs lits à remplissage rapide. Dans toutes les autres circonstances, ces images seraient un fantasme de pâte. Maintenant? Eh bien, ça ne semble pas si fictif.

Cela ne veut pas dire que Resident Evil 3 est soudainement un commentaire social profond ou une expérience émotionnelle profondément pertinente. C’est surtout un jeu où un gros mec effrayant vous poursuit et vous éclatez des crânes de zombies avec votre fusil de chasse. Mais nous apportons autant aux jeux qu’ils nous rendent. La terreur de Resident Evil 3 repose principalement sur des poursuites à indice d’octane élevé et des ennemis immensément meurtriers, mais ces jours-ci, il y a une peur complètement différente sous les hi-jinks du film d’action.

“Comment cela pourrait-il arriver?” les citoyens de Raccoon City déplorent que les représentants du gouvernement et les sociétés sous-estiment et cherchent à profiter de l’épidémie. Je comprends maintenant.

Resident Evil 3 est bruyant. C’est un chien grondant trop près de votre visage, un crachat volant partout. Pour certains joueurs, l’intensité sera un arrêt. La version originale est le lien entre l’effroi frémissant des jeux précédents et l’action audacieuse de Resident Evil 4. Cela a marqué la première étape d’un changement de ton qui est sans doute allé trop loin: à mesure que la série progressait, l’action devenait trop excessive. Le remake enfile une aiguille spectaculaire. Le boss explosif se bat et les poursuites toujours présentes contre le chat et la souris ne se sentent jamais à leur place. Windows se brise alors que la horde de zombies fait irruption, des lézards géants vous avalent en entier et le Nemesis claque derrière vous au pire moment. La terreur ne s’estompe pas simplement parce que vous avez un fusil d’assaut ou un lance-grenades. Resident Evil 3 solidifie un nouveau modèle pour les remakes. Pour le meilleur et pour le pire, il faut le remake de Resident Evil 2 de l’année dernière et l’aiguiser en quelque chose de plus méchant et plus intense. Embrasser ce chaos mène à une expérience Resident Evil intense et exécutée avec confiance.

