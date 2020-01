Resident Evil 3: Nemesis obtient une nouvelle bande-annonce pleine d’action

Capcom a sorti une nouvelle bande-annonce pour le remake à venir de Resident Evil 3: Nemesis. Vous pouvez voir la nouvelle vidéo ci-dessous.

La nouvelle bande-annonce cinématographique offre un examen plus approfondi des personnages clés supplémentaires du jeu, notamment le partenaire non officiel de Jill Valentine, Carlos Oliveira, le peloton Umbrella Biohazard Countermeasure Service (UBCS), le Hunter et l’imparable Nemesis. Le jeu devrait sortir plus tard en avril. Voici quelques nouveaux profils de personnages sur les personnages supplémentaires en vedette pour le remake à venir:

Brad Vickers – Il est l’un des seuls survivants de l’incident du manoir (décrit dans l’original Resident Evil) et a contribué aux enquêtes sur Umbrella Corp. En tant que l’un des derniers membres survivants de S.T.A.R.S. à Raccoon City, il est également dans le collimateur de Nemesis.

Mikhail Victor – Le U.B.C.S. le commandant est un chef avec des années d’expérience militaire et de commandement. Mikhail a été grièvement blessé lors de la mission de son équipe d’évacuer les survivants de Raccoon City. Malgré sa terrible situation, il fait toujours autant qu’il peut pour aider les civils et son peloton. C’est sa compassion pour sauver les citoyens de Raccoon City qui ont convaincu Jill d’aider leur cause.

Nicholai Ginovaef – Ce U.B.C.S. le chef d’équipe est incroyablement résilient, froid et calculateur, prêt à faire les sacrifices nécessaires pour la mission et son propre bénéfice. Nicholai rejette Jill comme un «cœur saignant» qui se fera tuer.

Tyrell Patrick – Ce U.B.C.S. Le membre est un vétéran chevronné spécialisé dans le piratage et la désactivation des dispositifs de sécurité. Tyrell fournit un soutien inestimable derrière les lignes.

Murphy Seeker – Ce U.B.C.S. Le membre et ancien U.S.Marine est un tireur d’élite exceptionnel. Comme Mikhail, il est également gravement blessé lors de la mission Raccoon City.

Dario Rosso – Un civil Jill rencontre dans un entrepôt dans le centre-ville de Raccoon City qui est sous le choc de la perte de sa famille. Dario rejette les appels de Jill pour échapper à la ville en ruine.

Chasseur ennemi – Jill et Carlos rencontreront ce nouveau monstre terrifiant dans Resident Evil 3. Ces armes biologiques ont été créées en combinant le matériel génétique des humains et des reptiles, créant un adversaire incroyablement rapide et puissant.

Resident Evil 3: Nemesis arrive le 3 avril pour PlayStation 4, Xbox One et PC Windows.