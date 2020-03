Resident Evil 3: Nemesis peut vous faire peur même dans les salles de stockage

MISE À JOUR

Ce matin, une source a déclaré que Némésis pouvait vous suivre dans les salles de stockage du remake de Resident Evil 3. Ce qui précède était suffisant pour faire tenir les cheveux à plus d’un, mais à la fin, la communauté peut être calme.

Dans un communiqué, Capcom a confirmé à GamesRadar que, en effet, Nemesis pourra frapper aux portes pour poursuivre Jill Valentine. Cependant, il y aura des pièces sûres où vous pourrez vous reposer du dangereux prototype Tyrant.

Il convient de mentionner que le rapport OXM mentionne qu’il y aura des endroits avec des machines à écrire dans lesquels Nemesis pourra entrer. Cependant, ce sont des zones que Capcom ne considère pas comme des pièces sûres désignées au sens traditionnel.

Note originale

Le remake de Resident Evil 3 est en train de devenir une expérience vraiment effrayante et de nouveaux détails nous montrent que Capcom veut nous secouer. Nous disons cela parce que de nouvelles informations suggèrent que Nemesis peut nous suivre dans les salles de stockage, qui se distinguent par leur sécurité.

Dans le subreddit Resident Evil, un utilisateur a partagé les détails de Resident Evil 3 qui ont été révélés dans le nouveau numéro du magazine OXM. Le fan dit qu’il y a entre 9 et 10 pages dédiées à Resident Evil 3 et ils révèlent plusieurs détails.

Le plus intéressant est que Nemesis sera le premier monstre de l’histoire de Resident Evil à pouvoir entrer dans les salles de stockage. Comme vous le savez, dans les principales livraisons de Resident Evil, il y a plusieurs salles dans lesquelles vous êtes libre de zombies et d’autres créatures, pour lesquelles vous pouvez les utiliser pour vous reposer ou faire une pause.

Maintenant, il est important de noter que vous n’aurez pas toujours à vous inquiéter car Nemesis est sur vos talons. Ce qui se passe, c’est que vous ne pouvez entrer dans les pièces sûres que lorsque vous poursuivez. Cela signifie qu’il y aura également des moments de calme où vous vous sentirez en sécurité.

Sans aucun doute, ce détail a le potentiel de faire de Resident Evil 3 une expérience plus terrifiante que le jeu original. Nous verrons si c’est le cas dans le jeu complet.

Resident Evil 3: Raccoon City sera plus grand que jamais

Capcom a également travaillé pour offrir une meilleure expérience: l’amélioration de Raccoon City, la ville où se déroule Resident Evil 3. C’est grâce à cela qu’elle sera beaucoup plus grande qu’auparavant.

Selon la source, Capcom a repensé une grande partie de la ville afin que vous puissiez explorer plus de rues, de magasins et de bâtiments. Il y aura même plusieurs chemins que vous pouvez emprunter. Ne vous attendez pas à une expérience de monde ouvert.

Quelque chose d’intéressant est que Raccon City est si grand que Capcom a conçu un système de voyage rapide. C’est un mécanicien que vous trouverez dans le métro Raccoon City, qui deviendra le centre qui reliera les différentes parties de la ville

Que pensez-vous de ces nouveaux détails de Resident Evil 3? Avez-vous augmenté votre enthousiasme pour ce remake? Dites-le nous dans les commentaires.

Resident Evil 3 sera présenté le 3 avril sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu si vous cliquez ici.

