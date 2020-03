Resident Evil 3: Nemesis sera un cauchemar, mais pas un boss insurmontable

Les fans de Resident Evil comptent les jours pour le début du remake de Resident Evil 3 et reviennent à l’autre perspective du cauchemar zombie qui a frappé Raccoon City. Tout comme dans la tranche d’origine, en plus de l’intérêt qu’il y a à marcher dans les rues de la ville, il y a de grandes attentes pour les moments terrifiants que Nemesis offrira. Cependant, l’équipe de développement a pensé à équilibrer l’expérience, et bien que l’expérience d’Umbrella soit un cauchemar, ce ne sera pas un patron insurmontable.

Nemesis sera un danger constant dans Resident Evil 3

Lors d’une interview avec Gamingbolt, Peter Fabiano, producteur du remake de Resident Evil 3, a parlé du travail qu’ils ont fait avec Nemesis pour l’adapter à ce nouveau projet et des changements qu’il a par rapport à la tranche originale de 1999. En ce sens, Fabiano Il a noté que l’un des objectifs était de faire sentir aux joueurs qu’ils étaient constamment en danger à cause de la présence de Nemesis, qui pourrait apparaître à tout moment: “Premièrement, en termes de design visuel, le directeur artistique Yonghee Cho voulait qu’il qui s’inscrivent dans la ville de Raccoon, réinventés et photoréalistes et ressemblent à un modèle prototype. Quant au gameplay, nous voulions que Nemesis donne aux joueurs le sentiment qu’ils étaient constamment poursuivis par une arme biologique implacable. agile dans ses mouvements. “

Par la suite, Fabiano a souligné que même si Nemesis sera un boss difficile pour les joueurs, il ne sera pas insurmontable ni frustrant l’expérience de jeu car ils ont accordé une grande attention au rythme et au timing de Resident Evil 3: “Le rythme du jeu est important et Nous travaillons pour trouver un équilibre entre rendre les joueurs anxieux et aussi leur donner des périodes de repos. Nemesis est un ennemi redoutable mais pas quelque chose qui est complètement insurmontable pour quelqu’un d’aussi compétent que Jill. “

Resident Evil 3 Remake fera ses débuts le 3 avril sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au nouvel épisode de la franchise.

