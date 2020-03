Resident Evil 3 Remake: Avec ce mod, vous pouvez jouer avec le classique Jill Valentine

Comme vous le savez sûrement déjà, la démo de Resident Evil 3 Remake est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Précisément sur cette dernière plateforme il y a une grande liberté et grâce aux mods la communauté peut changer les éléments du jeu. Eh bien, cette fois, les amateurs se sont mis au travail et dès que la démo était disponible, ils ont lancé un mod pour remplacer l’apparence de la nouvelle Jill Valentine par la classique.

Grâce à Nexus Mods, l’utilisateur Fluffy Quack a téléchargé son mod qui vous permet de changer l’image Capcom conçue pour Jill Valentine dans Resident Evil 3 Remake. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, cela ne se limitait pas au visage, mais l’utilisateur a pensé à la tenue complète du protagoniste du jeu. Nous disons cela parce qu’avec le mod Jill Valentine vous changez le pantalon pour une jupe.

Au cas où vous l’auriez manqué: C’est le joli modèle russe qui donnera vie à la nouvelle Jill Valentine.

Le mod ramène Jill Valentine inspirée de Julia Voth

Plus précisément, le mod permet à Jill Valentine d’être vêtue de la tenue classique de Resident Evil 3: Nemesis, de 1999, dans laquelle le membre de S.T.A.R.S. elle porte une jupe et a généralement le corps le plus exposé. Le visage, au contraire, essaie de capturer la beauté de Julia Voth, le modèle Capcom a été inspiré pour incarner Jill Valentine du remake de 2002.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le mod parvient à reproduire les vêtements que Jill Valentine porte dans la première version de Resident Evil 3, vous pouvez même voir que le personnage porte un pull qui épouse sa taille. Le visage parvient également à ressembler à celui de la version du modèle Voth. Bien que la similitude ne soit pas exacte, nous pensons que Fluffy Quack a fait un excellent travail.

Ce mod est actuellement disponible pour la démo, mais selon l’auteur, il y aura une version qui fonctionnera avec le jeu complet et qu’il espère lancer la semaine prochaine, lorsque le titre fera ses débuts sur le marché. Si vous êtes intéressé par le mod, vous devez vous rendre sur Nexus Mods et télécharger Fluffy Manager 5000 et suivre les étapes indiquées par l’auteur.

Nous vous laissons une image de Jill Valentine basée sur Julia Voth et une vidéo de l’utilisateur Darkness Valtier qui vous permet de voir la démo avec le mod.

Jill Valentine dans le remake de Resident Evil, 2002

Que pensez-vous du mod? Je te fais plaisir? Préférez-vous la version de Jill Valentine inspirée de Julia Voth ou Sasha Zotova? Dites-le nous dans les commentaires.

Resident Evil 3 Remake arrivera dans quelques jours, cependant, certaines personnes l’ont déjà entre les mains et malheureusement il y a déjà des spoilers sur Internet, nous vous recommandons donc de naviguer attentivement. D’un autre côté, il y a des indices qui font penser à certains fans que le titre pourrait arriver sur Nintendo Switch.

Resident Evil 3 Remake fera ses débuts le 3 avril sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

