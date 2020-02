Resident Evil 3 Remake: Démo, bonus de précommande, gameplay et plus

le Resident Evil 3 Remake arrive sur consoles et PC plus tard cette année, alors jetons un œil à tout ce que nous savons et, surtout, quels sont les grands changements qui se produisent.

Capcom a confirmé qu’un remake de Resident Evil 3 était en préparation fin 2019, mais les détails sont encore un peu minces sur le terrain. Ce que nous savons, c’est que de grands changements arrivent dans Resident Evil 3 Remake, comme avec le personnage Carlos Oliveira, bien que d’autres personnages bénéficieront également d’une mise à niveau narrative importante.

Avec tout cela à l’esprit, jetons un œil à tout ce que nous savons sur le remake de Resident Evil 3 jusqu’à présent. Vous pouvez également consulter ce qu’Alex a pensé dans notre aperçu de Resident Evil 3 Remake ici.

Resident Evil 3 Remake

Date de sortie: 3 avril

Date de démonstration: TBA

Disponible sur: PC, PS4 et Xbox One

Développeur: Capcom

At-il multijoueur?Oui, il est livré avec la résistance du mode multijoueur 4v1 gratuitement

Resident Evil 3 Remake: date de sortie

Resident Evil 3 Remake sortira le 3 avril pour PS4, Xbox One et Steam pour PC. Vous obtiendrez également une copie de Resident Evil Resistance, le nouveau spin-off coopératif 4v1.

Resident Evil 3 Remake: démo

Une démo Resident Evil 3 Remake 3 arrive bientôt, mais nous n’avons pas encore de date. C’est comme si la démo deviendrait disponible en mars, car il ne reste que quelques semaines pour attendre la date de sortie de Resident Evil 3 Remake en avril.

C’était écrit dans les ÉTOILES… 💫

Une démo Resident Evil 3 est en route. Nous aurons plus de détails dans un avenir proche! pic.twitter.com/wqN2AwI3pH

– Resident Evil (@RE_Games) 25 février 2020

Resident Evil 3 Remake: bonus de précommande

Il existe deux versions de Resident Evil 3 Remake en précommande: le édition standard sur toutes les plateformes et Edition collector pour la PS4. Les deux éditions sont livrées avec le pack de costumes classiques Jill et Carlos et l’édition numérique PS4 sera livrée avec un thème spécial

le Édition collector PS4 livré avec:

Une figure de 11 pouces de Jill Valentine

Livre d’art

Bande sonore numérique

Carte de survie de Raccoon City

Resident Evil 3 Remake: Nemesis, personnages confirmés et plus

Resident Evil 3 Remake utilisera la même logique d’intelligence artificielle que celle utilisée pour Mr X pour le Nemesis, ce qui signifie qu’il sera encore plus terrifiant que vous vous en souvenez, même s’il a un tout petit nez. Ce qui est aussi encore plus terrifiant, c’est que le Némésis peut utiliser des armes, comme un lance-flammes.

La conception sonore a également été révisée et vous devrez écouter attentivement pour essayer de localiser les zombies et autres ennemis.La caméra sera également sur l’épaule, comme c’était le cas dans Resident Evil 2 Remake et il y aura des actions beaucoup plus fréquentes que dans l’original.

Plus de détails ont également été révélés sur les personnages que vous pouvez vous attendre à voir dans Resident Evil 3 Remake, que vous pouvez consulter ci-dessous:

Brad Vickers – Il est l’un des seuls survivants de l’incident du manoir (décrit dans l’original Resident Evil) et a contribué aux enquêtes sur Umbrella Corp. En tant que l’un des derniers membres survivants de S.T.A.R.S. à Raccoon City, il est également dans le collimateur de Nemesis.

Mikhail Victor – L’U.B.C.S. le commandant est un chef avec des années d’expérience militaire et de commandement. Mikhail a été grièvement blessé lors de la mission de son équipe d’évacuer les survivants de Raccoon City. Malgré ses circonstances désastreuses, il fait toujours autant qu’il peut pour aider les civils et son peloton. C’est sa compassion pour sauver les citoyens de Raccoon City qui ont convaincu Jill d’aider leur cause.

Nicholai Ginovaef – Ce U.B.C.S. le chef d’équipe est incroyablement résilient, froid et calculateur, prêt à faire les sacrifices nécessaires pour la mission et son propre bénéfice. Nicholai rejette Jill comme un «cœur saignant» qui se fera tuer.

Tyrell Patrick – Ce U.B.C.S. Le membre est un vétéran chevronné spécialisé dans le piratage et la désactivation des dispositifs de sécurité. Tyrell fournit un soutien inestimable derrière les lignes.

Murphy Seeker – Ce U.B.C.S. Le membre et ancien U.S.Marine est un tireur d’élite exceptionnel. Comme Mikhail, il est également gravement blessé lors de la mission Raccoon City.

Dario Rosso – Un civil Jill rencontre dans un entrepôt dans le centre-ville de Raccoon City qui est sous le choc de perdre sa famille. Dario rejette les appels de Jill pour échapper à la ville en ruine.

Chasseur ennemi – Jill et Carlos rencontreront ce nouveau monstre terrifiant. Ces armes biologiques ont été créées en combinant le matériel génétique des humains et des reptiles, créant un adversaire incroyablement rapide et puissant.

Resident Evil 3 Remake: Resident Evil Resistance

Le remake de Resident Evil 3 inclut Resident Evil Resistance dans le même package, qui est le mode multijoueur 4v1 précédemment connu sous le nom de Project Resistance. Le vient à la place des Mercenaires, l’ancien mode bonus.

Vous pouvez consulter quelques illustrations conceptuelles et captures d’écran sympas pour Resident Evil 3 Remake et Resident Evil Resistance ici.