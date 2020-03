Resident Evil 3 Remake (démo) cache les références à Nintendo Switch

Ce Resident Evil 2 Remake a été un succès et une véritable bouffée d’air frais pour la saga vétéran Capcom est quelque chose qui, à ce stade, est incontestable. Que beaucoup d’entre nous aimeraient voir ce titre, avec les sacrifices correspondants et habituels, dans l’hybride n’est pas moins vrai. Eh bien, avec le lancement de Resident Evil 3 Remake Juste au coin de la rue, la nouvelle réinvention de l’un des versements les plus appréciés de la communauté nous parvient avec des informations qui, soi-disant, le relient au Nintendo Switch.

Et c’est que, avec la démo de Resident Evi 3 Remake à peine sortie du four, un groupe de dataminers, parmi lesquels FluffyQuack (responsable de Fluffy Mod Manager 5000) semble avoir trouvé code caché dans la démo dudit titre qui fait explicitement mention de l’hybride de ceux de Kyoto. Le contenu en question, hébergé dans une liste de messages texte, comprend des notifications spécifiques concernant la fonction d’enregistrement automatique qui, étonnamment, inclure Nintendo Switch comme vous pouvez le lire ci-dessous:

Ce jeu a une fonction de sauvegarde automatique, veuillez ne pas éteindre Nintendo Switch tant que l’icône est affichée.

Pour aggraver les choses, nous trouvons également des références directes pour visiter la boutique numérique de chacun des systèmes nommés dans les lignes de code découvertes (parmi lesquelles se trouve l’eShop). Qu’avez-vous pensé de l’actualité? Pensez-vous vraiment que Resident Evil 3 Remake arrive sur Nintendo Swith? S’agit-il uniquement de contenu inclus à titre préventif? Capcom envisage-t-il une version cloud (comme cela s’est produit avec Resident Mal 7). Nous attendons vos commentaires et impressions.

Voir aussi

Source

Connexes