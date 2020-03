Resident Evil 3 Remake: des retards dus au coronavirus sont attendus

Tous les fans de Resident Evil devraient être très heureux car le nouvel épisode de la franchise, Resident Evil 3 Remake, est très proche des débuts. Beaucoup d’entre eux peuvent penser à acheter le jeu de lancement, mais malheureusement, certains devront attendre un peu plus longtemps pour en profiter en raison du coronavirus (COVID-19).

Par une déclaration officielle, la division Capcom du Royaume-Uni a confirmé que le coronavirus pourrait faire en sorte que le lancement en format physique fasse face à certains retards dans certains pays d’Europe. Cela pourrait se produire car c’est sur ce continent que les mesures de prévention de la propagation de cette maladie sont les plus fortes, ce qui entraîne des problèmes de distribution de biens physiques, tels que les disques de jeu.

Au cas où vous l’auriez manqué: Final Fantasy VII Remake arrive également en avril, et Square Enix prévoit des retards.

Selon Capcom, ils sont en communication constante avec les magasins de cette région pour s’assurer que les jeux sont mis en vente dès que les conditions d’importation locales le permettent. Cela dit, le développeur a invité les consommateurs à surveiller les annonces des magasins locaux pour connaître les mises à jour des commandes et la disponibilité des copies physiques de Resident Evil 3 Remake et de son édition collector.

Il est important de dire que la date de sortie de Resident Evil 3 Remake est toujours le 3 avril. En revanche, comme vous pouvez l’imaginer, ces mesures n’affecteront pas la sortie numérique de ce jeu.

Ces retards affecteront-ils l’Amérique?

Jusqu’à présent, Capcom a seulement confirmé ce problème de distribution en Europe, en tenant compte du fait que cet endroit a des mesures de prévention plus intenses, donc il ne devrait pas y avoir de problèmes dans les pays américains.

Cependant, nous vous rappelons un autre jeu avec une date similaire, Final Fantasy VII Remake, prévoit quelques retards dans la distribution physique. Nous te tiendrons informé.

Veuillez prendre un moment pour lire ce message. pic.twitter.com/0OBBAbzAej

– Capcom UK (@Capcom_UK) 26 mars 2020

Comment recevez-vous ces nouvelles? Pensez-vous que le lancement sera affecté dans d’autres parties du monde? Dites-le nous dans les commentaires.

Bien qu’il n’ait pas été officiellement publié, certains utilisateurs ont déjà la possibilité de jouer au nouvel épisode zombie et affichent des spoilers sur Internet. D’un autre côté, d’autres joueurs sur PC se préparent déjà pour les débuts afin de lui permettre d’être joué avec la version classique de Jill Valentine via un mod.

Resident Evil 3 Remake fera ses débuts le 3 avril sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.