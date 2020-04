Resident Evil 3 Remake franchit la barre des 2 millions de ventes en cinq jours

Le remake de Resident Evil 3 est un succès, expédiant plus de 2 millions d’exemplaires en seulement cinq jours. Capcom a annoncé lundi que la réimagerie HD du classique Resident Evil: Nemesis de 1999 avait expédié autant de produits entre la PS4, la famille Xbox One et les ventes de PC.

Le jeu est sorti le 3 avril et a déjà un bon saut sur le jeu original, qui s’est vendu au total à 3,5 millions d’exemplaires. Le remake de Resident Evil 2, sorti en janvier 2019, s’est vendu à plus de 6,5 exemplaires cumulatifs. 50% des ventes de RE3 étaient numériques.

Les notes d’annonce du dernier jeu:

Le nouveau Resident Evil 3 est une réinvention de la version 1999 de Resident Evil 3: Nemesis. Le nouveau jeu intègre de nouvelles idées et utilise les dernières technologies, tirant parti du moteur RE exclusif de Capcom. En plus de donner une nouvelle tournure à l’histoire et au décor de l’original, le jeu propose de nouvelles expériences de jeu, même pour les fans qui ont joué le prédécesseur. De plus, le titre donne aux joueurs la possibilité de s’amuser en solo et en multijoueur avec l’inclusion de Resident Evil Resistance, un titre multijoueur en ligne asymétrique qui a été récompensé par un prix dans la future division des Japan Game Awards: 2019.