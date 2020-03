Resident Evil 3 Remake passe en revue tous les scores

Par Emily Gera,

Lundi 30 mars 2020 16:12 GMT

Les critiques du remake de Capcom Resident Evil 3 sont disponibles.

Alors que la sortie officielle de Resident Evil 3 Remake est encore dans quelques jours – le jeu sera lancé le 3 avril sur PC, PS4 et Xbox One – les critiques du remaster complet ont déjà été publiées en ligne.

Fonctionnant sur le moteur RE de Capcom, le même moteur qui alimente Resident Evil 2 Remake et Devil May Cry 5, le nouveau remake Resi comprend des améliorations visuelles, audio et narratives. Carlos Oliveira et d’autres personnages verront leur scénario renforcé, par exemple. La conception sonore a également fait l’objet d’une refonte, tandis que la caméra sera également sur l’épaule comme dans Resident Evil 2 Remake.

De plus, The Resident Evil 3 Remake inclut Resident Evil Resistance dans le même package, qui est le mode multijoueur 4v1 précédemment connu sous le nom de Project Resistance.

Alors, comment ça se passe? Lisez ci-dessous pour notre tour d’horizon des critiques sur Internet:

La revue VG247 – Un pas en arrière 3/5

Eurogamer – “Le remake de Resident Evil 3, comme l’original sur lequel il est basé, est inférieur à son prédécesseur.”

PC Gamer – 58/100

PCGamesN – 7/10

USGamer – 3,5 / 5

IGN – 9/10

GameSpot – 6/10

Techradar – 4,5 / 5

The Verge – “Cela ressemble plus à une extension à 2 qu’à un tout nouveau jeu.”

Polygon – “Le dernier remake de Capcom est encore une fois excellent, mais sûr et court.”

Ars Technica – “Ce qui nous reste est un jeu qui se termine à la marque de 6,5 heures avec peu d’incitation à rechaper.”

Cnet – “… il n’offre pas la même valeur que le remake du deuxième jeu.”

