«Resident Evil 3 Remake» pourrait être physiquement retardé par le coronavirus

Nous vivons des temps compliqués; le coronavirus a un impact négatif sur de nombreuses industries, y compris le divertissement. Bien que les jeux vidéo soient mieux protégés car c’est une activité qui se pratique surtout à la maison, les entreprises qui en sont responsables commencent à mettre en garde contre les effets de la pandémie. Capcom a été le dernier à publier une déclaration, et cela a à voir avec Resident Evil 3 Remake.

La société japonaise a averti que les copies physiques du jeu peuvent être retardées en Europe: “Certains marchés européens peuvent connaître des retards dans la livraison ou la disponibilité des biens physiques, y compris des copies sur disque des jeux.” Malgré ce qui précède, Capcom note qu’il ne prévoit pas de déplacer la date de sortie. Pour quelle raison? Le format physique ne semble pas être en danger dans d’autres régions du monde, et les copies numériques sont exemptées du problème.

Capcom déclare également qu’elle maintient une communication avec ses distributeurs locaux et ses partenaires détaillants pour s’assurer que la commercialisation physique du jeu revient à la normale, à condition que les conditions de santé appropriées soient réunies pour poursuivre l’importation. Comme ils l’expliquent, donnent la priorité à la santé des joueurs, des employés et des partenaires. “Vérifiez auprès de votre distributeur local pour plus d’informations sur les commandes individuelles et la disponibilité des copies physiques et des éditions à collectionner de Resident Evil 3”, ont-ils conclu.

Final Fantasy 7 Remake au format physique pourrait également subir des retards

Notre recommandation, que vous viviez à l’intérieur ou à l’extérieur du vieux continent, est que vous feriez mieux d’aller dans les magasins numériques pour acheter Resident Evil 3 Remake. Bien sûr, si vous voulez l’avoir le jour du lancement. En toute sécurité, il sera disponible à partir du 3 avril sur le PlayStation Store, le Microsoft Store et Steam. N’oubliez pas que, pendant cette période, il est préférable que nous restions tous à la maison pour éviter plus d’infections.

Capcom n’est pas la première entreprise à remarquer un éventuel retard dans le format physique. La semaine précédente, Square Enix a fait de même avec une autre des sorties les plus attendues de l’année, le Remake de Final Fantasy 7. Néanmoins, l’éditeur japonais a diffusé son message à travers le monde, pas seulement en Europe: “La sortie mondiale de Final Fantasy 7 Remake reste le 10 avril. Cependant, avec des changements imprévisibles dans le paysage de la vente au détail et de la distribution qui varie selon les pays, il est de plus en plus probable que certains d’entre vous n’obtiendront pas votre copie du jeu à la date de sortie. “

