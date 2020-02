Resident Evil 3 Remake pratique: la formule de remake de Capcom est toujours mortelle

Resident Evil 3 est un jeu facile à prévisualiser. Ce sera probablement aussi un jeu facile à examiner. J’ai maintenant la chance d’avoir joué plusieurs heures de jeu, mais pour être honnête, la pratique n’a pas trop changé ma façon de penser, ni comment je le recommanderais. Vous avez aimé le remake de Resident Evil 2? Voulez-vous plus de cela? Êtes-vous d’accord avec une tournure vers l’action? Si la réponse à ces questions est même à distance oui, ce jeu est pour vous.

Le remake de Resident Evil 2 de l’année dernière était vraiment excellent. Il a honnêtement placé la barre pour ce que pourrait être une réimagination et un remake d’un jeu vidéo classique et apprécié. RE2 Remake est la barre que Final Fantasy 7 Remake devra effacer lors de sa sortie dans quelques semaines – si, c’est-à-dire, cette barre n’est pas un peu plus élevée par Resident Evil 3.

La bonne nouvelle est que la brillance est toujours présente dans ce titre. Les deux remakes ont été développés simultanément, donc la sortie rapide, avec l’équipe RE3 travaillant sur les premières étapes du jeu tandis que RE2 était en cours d’élaboration pour la version finale. Les deux partagent beaucoup, dont une grande partie provient du «moteur RE» partagé qui a propulsé tous les principaux titres de Capcom depuis Resident Evil 7. Cela apporte des similitudes – l’interface utilisateur et les contrôles sont plus ou moins identiques, par exemple. Les visuels le sont également, apportant avec eux toute la crasse et les superbes personnages photo-réalistes scannés au visage qui ont fait ressortir Resident Evils 7 et 2.

Là où RE3 diffère, c’est dans le ton général et le rythme du jeu. Pour utiliser une analogie de film certes souvent surutilisée, si RE2 est Alien ou The Teminator, alors RE3 est Aliens ou Terminator 2, où l’horreur cède la place à l’action et à la bombe, bien qu’avec toujours le type de tension à cliquet qui provoque un nœud similaire dans votre estomac. horreur. C’était vrai pour l’original, et le remake y est tout à fait fidèle.

Parlons donc de Némésis. Nemesis est la caractéristique déterminante de RE3 – à tel point que le nom a été ajouté à la version PS1 originale du jeu en tant que sous-titre. Nemesis est un ennemi imposant et invincible qui ne veut que vous traquer et vous tuer, et une grande partie de la tension du jeu ne vient pas des zombies qui se cachent mais de la menace omniprésente de Nemesis sautant d’en haut ou écrasant un mur pour se vous.

Tout cela peut sembler familier aux joueurs de remake de RE2, car dans ce jeu, le rôle du mutant «Tyrant» a été élargi et modifié pour ressembler plus étroitement au concept de Nemesis. Malgré l’éclat de M. X dans RE2 Remake, Capcom n’a clairement pas complètement épuisé sa boîte de trucs avec cette réinvention, car Nemesis se sent tout à fait différent face à face. Il est méchant. Plus mortel. Il vous fait vous pencher en avant sur votre siège et vous tendez. Il est super.

Nemesis est similaire à M. X en ce qu’il vous poursuivra et vous piétinera, avec une excellente conception audio indiquant sa position approximative sur les traces même si vous ne pouvez pas le voir. Cependant, il est un mutant évolué – un cran au-dessus – donc il est plus mortel. C’était honnêtement la plus grande surprise de ce Resident Evil 3 Remake pratique – que Nemesis se démarque du Tyrant amélioré et plus effrayant de RE2 Remake.

“Lorsque nous construisions RE2, à droite, nous savions que nous allions également faire RE3 et il y a un certain chevauchement avec le développement”, a expliqué Peter Fabiano, producteur de RE7, 2 et 3. “Le réalisateur, il a vu ce qu’ils faisaient avec le Tyrant dans RE2 et il est comme … Qu’est-ce que …?! Ils sont, vous savez, ils ont pris le Tyran et ils l’ont en quelque sorte Némésifié d’une certaine façon, non? Faute d’un meilleur mot.

“Donc il est comme, d’accord, eh bien, nous devons surpasser cela. Je dois faire en sorte que Némésis se sente encore mieux. Et puis la chose est, vous savez, ce qui ressort, c’est que dans la tradition, pour devenir un Némésis, vous devez d’abord être un Tyran, puis vous injectez le parasite et ensuite vous devenez Némésis. “

Le résultat est que Némésis se distingue en effet comme une version plus grande, meilleure et plus méchante de M. X. Il peut tendre la main avec de longs tentacules pour vous saisir de loin, vous faire trébucher ou vous tirer vers lui. Il est plus rapide que le Tyrant mais peut également parcourir de grandes distances, ce qui signifie que si vous êtes à l’extérieur – et RE3 dispose de rues de la ville beaucoup plus ouvertes que son prédécesseur – il peut simplement sauter de loin derrière vous à droite devant vous, prêt à frappe ton visage.

Nemesis peut également utiliser des armes. Mes mains se terminent avec lui se balançant avec un lance-flammes pour chasser Jill dans un bâtiment, mettant tout en feu jusqu’à ce que le toit se transforme en une arène de combat de boss en feu. Il n’est pas aussi amusant à rencontrer dans des cas comme celui-ci, où vous êtes coincé dans un stand-and-bang de jeu vidéo où vous devez continuer à vous battre, mais dans les rues de Raccoon City, en évitant les zombies et en fuyant Nemesis pendant que vous vous frayez un chemin les rues vers votre prochain objectif sont exaltantes d’une nouvelle façon.

La capacité de fuir est facilitée par l’un des ajouts les plus importants, copié sur l’original – une véritable esquive. Atteint en appuyant sur un bouton tout en visant les viseurs de votre arme, Jill peut rapidement esquiver et se faufiler vers l’avant pour éviter des zombies ou une attaque de Nemesis. Obtenez le bon timing et l’écran clignotera lorsque Jill effectuera un jet de combat, presque comme lorsque vous atteignez une esquive parfaite dans un jeu d’action pur. Il existe également une bien plus grande abondance de dangers disséminés dans le monde, tels que des câbles électriques exposés et des barils remplis de belle essence explosive qui peuvent être tirés pour retarder Némésis ou éliminer un groupe de zombies.

Le rythme établi par Nemesis et des ajouts comme ceux ci-dessus est plus effréné que RE2, mais cela ne signifie pas que c’est un jeu qui ne prend pas le temps de respirer. Au contraire, l’action est plus frénétique mais du temps est également pris pour d’autres choses. Vous allez toujours résoudre des énigmes en faisant marche arrière ici et là pour découvrir les éléments clés dont vous avez besoin. Il y a toujours des objets manquables partout, y compris des améliorations d’armes et des objets de guérison – et avec Nemesis qui vous poursuit, il est plus difficile de justifier de faire un détour pour les attraper. Le cadre est souvent plus ouvert, mais il y a toujours une énergie claustrophobe qui signifie que c’est une expérience plus restreinte que certains des autres titres plus bourrés d’action, de zombie suplexing, de frappe de bloc Resident Evil.

À un moment donné, vous guidez Jill à travers un labyrinthe claustrophobe tandis que des créatures cauchemardesques se précipitent sur elle. Dans un autre, vous devez résoudre un casse-tête rudimentaire pour réacheminer un train de métro Racoon City afin de fournir une voie d’évacuation. À l’intérieur des bâtiments, le rythme ralentit souvent: Némésis ne peut pas toujours vous suivre, donc c’est juste vous et les zombies. Le rythme ondule entre ces différents états, et à son tour, nous espérons qu’aucun élément individuel de RE3 ne dépassera son accueil dans la version finale.

Comme je l’ai dit, c’est un jeu facile à prévisualiser. Le Resident Evil 3 original a commencé comme une spin-off et a été promu sans cérémonie à un Resident Evil numéroté lorsque Capcom a réalisé que le prochain jeu comme initialement prévu ne serait pas prêt à temps pour sortir en tant que jeu PlayStation original. En tant que tel, il s’agissait d’une suite de travail – itérer et s’appuyer sur la conception et les systèmes de RE2 mais pas réinventer.

Basé sur la version d’aperçu que j’ai jouée, ce remake est à peu près le même. Il s’appuie sur l’excellent travail du remake de Resident Evil 2 – tout est passé à onze et teste la structure même de la conception du jeu en l’étirant autant que possible. Le résultat devrait à nouveau être tout aussi réussi qu’en 1999, sinon davantage.

Tout cela laisse également un doute sur ce qui pourrait être la prochaine. Tout remake de RE4 devrait être sensiblement différent de RE2 et 3, et il y a encore des extrémités lâches juteuses de RE7 pour la série à aborder dans une huitième entrée. Peut-être aurons-nous une ou les deux au début de la prochaine génération – mais pour l’instant, soyez assurés que RE3 Remake est en train de devenir un parfait envoi à ce qui a été une génération de redéfinition de série pour Resident Evil.