Resident Evil 3 The Board Game: Steamforged Games lance une démo surprise – VIDEO

De nombreux joueurs ont déjà pu profiter des grands avantages proposés par Resident Evil 3 Remake, l’un des grands titres de la saga d’horreur. Mais ce qui a le plus surpris les joueurs, c’est l’arrivée d’un nouveau jeu de société basé sur L’aventure de Jill Valentine et qu’il a la collaboration impressionnante de Capcom et Steamforged Games.

Ce développeur est spécialisé dans la création d’adaptations de licences populaires et, tout comme elle démarre sa campagne Kickstarter pour créer le jeu de société, elle a surpris les utilisateurs avec d’excellentes nouvelles. Et est-ce que tous les utilisateurs intéressés à pouvoir tester le jeu via un la démo gratuite a la possibilité sur le site officiel.

La meilleure chose à propos de ce jeu de société incroyable est qu’il sera l’une de ces pièces de collection idéales pour les fans. Le motif? Il a une figurine Jill Valentine et une boîte exclusive pour le jeu de société. Mais si vous voulez connaître les premiers détails de cette ambitieuse adaptation, vous avez l’opportunité grâce à cette incroyable démo.

Resident Evil 3 Remake est disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4. C’est l’une des grandes adaptations les plus attendues par les joueurs et qui a fait son arrivée avec l’un des modes multijoueurs les plus ambitieux du moment. Une récréation surprenante que les fans ont aimé et qui a conquis les critiques.