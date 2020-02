Resident Evil: la star de Zombieland pourrait être Jill Valentine dans un nouveau film

Un redémarrage cinématographique de la saga Resident Evil est prévu depuis des années, mais jusqu’à présent, peu de détails sont connus sur le projet Constantin Films. C’est pourquoi de nouveaux reportages ont attiré l’attention que la maison de production aurait déjà en tête qui sont les actrices qui donneront vie à Jill Valentine et Claire Redfield.

Comme le rapporte We Got This Covered, Constantin Film veut qu’une star de Zombieland soit chargée de donner vie à Jill Valentine sur grand écran. Pour être plus précis, le producteur souhaite qu’Abigail Breslin soit celle qui incarne l’ancien membre de STARS dans la nouvelle adaptation cinématographique du grand écran.

D’un autre côté, les médias indiquent que des sources indiquent que Constantin Film veut que Samara Weaving soit l’actrice qui incarne Claire Redfield. Dans le cas où le nom vous semble inconnu, nous vous disons qu’il s’agit d’une actrice australienne connue pour son rôle dans des films tels que Ready or Not et The Babysitter.

Il convient de mentionner que certaines rumeurs rapportées par We Got This Covered mentionnent également que Chris Redfield apparaîtra dans le film. On pense que Brenton Thwaites pourrait être responsable de jouer ce personnage.

Maintenant, il est important de noter qu’il ne s’agit pas de détails officiels. C’est pourquoi nous vous recommandons de les prendre avec un grain de sel. Lorsque nous aurons des informations officielles sur ce film, nous les partagerons avec vous.

Abigail Breslin et Samara Weaving

Resident Evil au cinéma: un retour aux sources de la série

Pour le moment, Constantin Film a publié peu de détails officiels sur Resident Evil. Ce que nous savons, c’est que ce sera un redémarrage dirigé par Johannes Roberts, qui est surtout connu pour son travail à 47 mètres plus bas.

Dans une interview qui a eu lieu en août de l’année dernière, le cinéaste a reconnu que le projet de redémarrage du film Resident Evil était en plein développement et qu’il avait l’intention de revenir aux racines de la franchise d’horreur de survie.

«Ce sera super effrayant. C’est super, super effrayant. Et il revient simplement aux racines du jeu. Je pense qu’en ce moment je ne suis pas autorisé à en dire plus », a déclaré le créateur.

Ces déclarations de Roberts, ajoutées à la possibilité de voir Jill Valentine et Chris Redfield dans ce film, ont fait croire à beaucoup qu’il serait inspiré par le premier Resident Evil (1996). Nous attendons l’arrivée des détails officiels pour voir si ce sera le retour au Spencer Mansion.

Et vous, qu’attendez-vous du redémarrage du film de Resident Evil? Pensez-vous que les actrices susmentionnées joueraient un bon rôle comme Jill Valentine et Claire Redfield? Dites-le nous dans les commentaires.

