Resident Evil Resistance bêta ouverte sur PS4 et Steam retardée en raison de problèmes techniques

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 27 mars 2020 17:56 GMT

Capcom a annoncé que la bêta ouverte de Resident Evil Resistance a été retardée sur PC et PS4.

La version bêta ouverte de Resident Evil Resistance devait commencer aujourd’hui sur toutes les plateformes, mais en raison de problèmes techniques, elle n’est disponible que sur Xbox One.

Capcom travaille sur la résolution du problème et s’est excusé pour la gêne occasionnée. La date à laquelle la version bêta de Steam et PS4 sera disponible est inconnue au moment de la presse.

«Malheureusement, en raison de certains problèmes techniques, il y a un léger retard pour la bêta ouverte de Resident Evil Resistance sur PS4 et Steam. La version Xbox One n’est pas affectée et sera disponible comme prévu. Nous travaillons pour résoudre le problème le plus rapidement possible et vous tiendrons au courant de sa disponibilité. Nous nous excusons sincèrement pour le retard et apprécions votre patience. »

La version bêta de Resident Evil Resistance devrait se dérouler jusqu’au 3 avril. Une fois la version bêta disponible pour les utilisateurs de PC et de PS4, nous mettrons à jour ce message lorsque plus d’informations seront fournies.

Le mode multijoueur sort avec Resident Evil 3 Remastered le 3 avril pour PS4, Xbox One et Steam pour PC. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous devriez lire nos travaux pratiques.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.