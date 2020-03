Resident Evil Resistance contient des boîtes à butin

Jeu de Resident Evil Resistance

Le nouveau module complémentaire multijoueur 4v1 de Capcom pour Resident Evil 3 pourrait avoir des cosmétiques pris en charge par des microtransactions après qu’une nouvelle bande-annonce de gameplay ait montré ce qui ressemble à un logo Umbrella Corp. en relief le long d’une boîte à butin. Voici la vidéo. Le screencap est à 4:04.

La vidéo est en chinois, mais elle révèle que le jeu sera géré comme de nombreux autres jeux de service en direct. Les joueurs gagneront des RP pour des objectifs complètement quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Les joueurs pourront ensuite utiliser leur RP pour acheter des choses comme les caisses à butin, par exemple.

Maintenant, pour autant que nous puissions en juger, les caisses à butin ne prendront en charge que les articles cosmétiques. Les dernières années ont été remplies d’histoires de jeux manipulant mal les boîtes à butin; on dirait que Capcom ne fait pas la même erreur. Même si de nombreux joueurs se tournent vers le mode de vie de la boîte à butin, cela s’est avéré rentable pour les studios de jeux. C’est un excellent moyen de vivre un jeu en générant continuellement des revenus.

Pour l’instant, il n’est pas garanti que les joueurs pourront utiliser de l’argent réel pour acheter ces boîtes, mais il faudrait supposer que vous pourrez. Capcom a fait un excellent travail ces dernières années pour rendre ses joueurs heureux, en vous regardant, Monster Hunter World. Nous pensons donc qu’ils géreront soigneusement toute cette affaire de microtransaction et écouteront leur communauté.

Resident Evil Resistance sera lancé avec Resident Evil 3 le 10 avril 2020 et arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Comme toujours, pourquoi ne pas vérifier et vous abonner à notre chaîne YouTube ici! Vous avez une astuce d’actualité ou vous souhaitez vous impliquer? Écrivez-nous à [email protected]

PLUS: L’ABONNEMENT PLAYSTATION PLUS N’EST PAS NÉCESSAIRE POUR JOUER À WARZONE

PLUS: MICROSOFT ACCUEILLE BIENTÔT UN XBOX SERIES X LIVESTREAM