Resident Evil Resistance est un jeu multijoueur unique en son genre

Resident Evil 3 sort aujourd’hui. La réinvention pleine d’action de Resident Evil 3: Nemesis en 1999 est un tour de sensations fortes sans fin pour les zombies. Si cette action ne suffisait pas, il y en a plus sous la forme de Resident Evil Resistance. C’est une purée de monstre multijoueur où quatre joueurs tentent d’échapper à un autre joueur qui peut lancer des pièges et invoquer des zombies. C’est rude sur les bords, mais quand les pièces se mettent en place, c’est une sacrée expérience multijoueur unique.

La série Resident Evil propose depuis un certain temps un mélange de modes axés sur l’action et d’expériences coopératives. La campagne d’histoire de Resident Evil 5 peut être appréciée avec deux joueurs, et des modes secondaires comme le tir d’arcade mixte «Mercenaires» de Resident Evil 4 avec une survie intense. Les jeux multijoueurs en ligne prenaient souvent un chemin différent. 2003 Resident Evil Outbreak était un titre en ligne sur PlayStation 2 qui utilisait une approche traditionnelle avec des campagnes à l’ancienne et des mécanismes d’infection par les virus. Il n’y a pas vraiment eu de jeu en ligne comme Resident Evil Resistance, qui oppose un groupe de survivants à un seul cerveau. L’objectif est assez simple: échapper à une maison d’enfer de monstres et de pièges. Ce qui aide la Résistance à briller, c’est le contrôle que le méchant joueur doit laisser sur les monstres à la volée ou saboter les survivants dans le feu de l’action.

Les cerveaux utilisent une série de caméras de surveillance pour parcourir les pièces et déclencher à distance des obstacles aux tentatives d’évasion des survivants. Cela peut être aussi petit que de verrouiller quelques portes ici et là. Cela peut également signifier invoquer des vagues de zombies et d’autres monstres pour sortir de l’ombre et attaquer d’autres joueurs. Si les cerveaux veulent vraiment se salir les mains, ils peuvent sauter dans la perspective d’un zombie et les contrôler directement. Les survivants font la fête et utilisent leurs compétences uniques pour percer les zombies, trouver les clés d’une sortie et se glisser dans la nuit. Chaque personnage a des capacités spéciales. Par exemple, les joueurs qui cherchent à battre des zombies peuvent incarner Samuel, un ancien boxeur avec un coup de poing rapide et une puissante capacité de frénésie de combat au poing où ils peuvent attacher et jeter des mains à la horde. Pendant ce temps, le hacker énervé January peut désactiver les caméras et rendre plus difficile pour le cerveau de suivre les joueurs. Le résultat est une expérience multijoueur unique où le travail d’équipe est essentiel.

Lorsque toutes ces pièces se réunissent, Resident Evil Resistance est une explosion. Mélanger les équipes de survivants et chercher des armes ensemble est intense. C’est moitié évasion, moitié expérience scientifique. Comme des souris qui traversent un labyrinthe, les survivants se précipitent dans les pièces pour attraper des munitions et trouver des clés pour déverrouiller les portes de sortie. Jouer avec une équipe bien coordonnée est un traitement spécial, que la plupart des jeux multijoueurs ont du mal à offrir. Vous vous sentez vraiment comme un groupe hétéroclite de survivants gagnant contre des cotes impossibles. La structure peut devenir répétitive. Courez ici, trouvez des clés, faites exploser des monstres, répétez. Mais la Résistance est capable de faire bouger les choses suffisamment pour que chaque nouveau round offre des surprises. Une pièce regorge-t-elle de collets? Est-ce calme parce qu’une créature plus puissante arrive? Vous ne savez jamais exactement ce que fera un cerveau.

Malgré cela, le concept de base de Resident Evil Resistance se heurte à certains obstacles. Pendant que je jouais ces derniers jours, mes relations avec les matchs étaient parfois précaires. Cela a provoqué des moments où les cerveaux ou d’autres joueurs se battaient plus que les serveurs les uns contre les autres et rendaient les matchs incohérents. Parfois, il semblait que la victoire n’était pas le résultat d’une réflexion intelligente, mais simplement une question de savoir qui avait une connexion plus fiable.

Protégez-vous contre les radiations nocives avec 50% de réduction sur Gadget Guard …

Même lorsque ce n’est pas un problème, les matchs semblent parfois déséquilibrés. De temps en temps, des cerveaux qualifiés ont complètement donné un coup de pied au cul collectif de mes équipes. Rebondir après des revers précoces est difficile dans la Résistance; chaque faux pas prend quelques secondes sur une minuterie. Quand il atteint zéro, les survivants perdent instantanément. Alors que de nombreux matchs étaient des luttes de survie anxieuses, j’ai joué une part équitable où cela semblait désespéré pour les survivants.La résistance a un système de progression où jouer en tant que personnage déverrouille des emplacements d’objets modifiant les capacités et les compétences, il est donc ne savent souvent pas à quelles compétences les autres joueurs ont accès. À cause de cela, il est difficile de savoir exactement où sont les déséquilibres, mais on a le sentiment que quelque chose est faux. Autant que la résistance fonctionne lorsque les pièces cliquent, cela ressemble à de la merde lorsque la voiture se détache des rails.

Je n’ai pas vraiment joué à un jeu qui offre ce que fait la Résistance. D’autres jeux d’horreur multijoueurs comme le vendredi 13 ont des concepts similaires – les survivants contre un tueur – mais l’intensité est plus élevée ici. On a vraiment l’impression d’être pris dans un piège mortel d’Umbrella Corporation. Je ne sais pas si le charme disparaîtra ou si la base de joueurs durera, mais ces premières semaines semblent être le moment idéal pour profiter d’une expérience multijoueur intelligente. C’est parfois fragile, mais Resistance est un ajout bienvenu au catalogue Resident Evil.

.