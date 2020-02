Resident Evil Resistance est une expérience soignée qui fonctionne très bien comme mode multijoueur bonus

Comme nous l’avons établi dans notre aperçu pratique, Resident Evil 3 Remake s’annonce assez bon. Ce n’est pas tout ce que vous obtiendrez quand vous achèterez le jeu, cependant – dans le package est une nouvelle aventure multijoueur Resident Evil: Résistance. Nous avons joué cela aussi.

La résistance est un petit côté étrange qui, dans un sens, est clairement inclus pour apaiser ceux qui pourraient manquer l’inclusion d’un mode de style «mercenaires» dans RE3, qui a fait ses débuts dans la PS1 originale. En même temps, c’est quelque chose de tout à fait nouveau et original – un titre à quatre contre un qui oppose une équipe de joueurs qui affrontent des humains et des survivants réguliers contre le cinquième joueur, le “cerveau” qui gère les choses à distance.

En vérité, c’est une configuration très difficile pour les donjons et les dragons, et celle que j’ai vue deux fois auparavant, mais avec des résultats finaux malheureux. En 2014, BioWare a annoncé puis annulé rapidement Shadow Realms, un RPG d’action à quatre contre un qui a canalisé la configuration de base de Dungeons and Dragons où un maître de donjon supervisant raille et guide quatre joueurs dans une quête. Plus tard, Microsoft Studios aurait un bash avec Fable Legends, qui avait à peu près le même concept. En 2016, ce match a également été annulé.

Donc – ce n’est pas une forme trop chaude pour d’autres jeux de la même façon, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas une bonne idée au cœur de Resistance. Le jeu coopératif à quatre joueurs pour atteindre les objectifs et survivre à un assaut de morts-vivants est un excellent concept, et jouer comme le cerveau qui essaie de ralentir et de tuer les joueurs est tout aussi satisfaisant. Pour Capcom, c’était une idée qui valait la peine d’être explorée, en particulier au lieu de RE3 Remake, y compris un mode Mercenaires.

“Nous voulions nous mettre au défi de faire une expérience d’horreur de survie, mais en multijoueur en ligne”, a déclaré Resident Evil 3 et le producteur de la résistance Peter Fabiano à propos de la naissance du projet Resistance.

«Comment appréciez-vous cela avec des amis? Qu’est-ce que ça veut dire? Nous voulions donner une nouvelle tournure à cela et je pense que nous avons réussi. Vous savez, nous avons une expérience intéressante et engageante. Vous pouvez jouer en tant que cerveau, ce qui vous donne vraiment une perspective totalement différente – vous jouez presque comme si vous jouiez comme l’un des développeurs, laissant tomber certains ennemis à certains moments, jouant avec les environnements, manipulant les choses … mais vous pourriez aussi jouer en tant que survivant où il faut vraiment travailler avec les autres pour réussir. »

Le résultat est quelque chose d’unique de Resident Evil 2 et 3 Remakes malgré le moteur et la technologie partagés. Merci d’être en ligne, il y a une sensation plus maladroite et parfois plus arcadey à des choses comme les mouvements des personnages et la façon dont les ennemis réagissent aux coups. Balancer une batte à pointes sur des zombies dans un décor de casino tandis qu’une minuterie défile sur l’une des cartes évoque Dead Rising autant que Resident Evil, surtout lorsque vous ne traitez pas seulement avec les morts-vivants, mais aussi avec des choses comme des tourelles placées par des cerveaux et des «zombies ravitailleurs» qui lâchent du butin pour vous aider à vous échapper. Cependant, tout cela a été soigneusement créé pour être conforme à la tradition de Resident Evil.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

«D’un point de vue thématique, cela convient», explique Fabiano. «Les deux titres – Resident Evil 3 et Resistance – se déroulent à Raccoon City. Les deux ont des personnages qui tentent d’échapper à quelque chose ou quelque part. En outre, cela prend le point de vue des gens ordinaires, non? Vous n’êtes pas un officier entraîné. “

Les acteurs de la Résistance sont en effet des gens normaux, bien que chacun ait ses propres compétences. Il y a six survivants différents qui s’inscrivent tous dans divers ensembles de capacités de jeux vidéo archétypaux – le pirate qui peut éliminer les obstacles technologiques comme les tourelles susmentionnées, le char qui peut absorber les dégâts, le revendeur de dégâts pour battre les ennemis et bien sûr un soutien pour fournir les deux buffs actifs et passifs. Plus vous jouez avec chaque personnage, plus vous pourrez débloquer et expérimenter ses compétences pour créer un style de jeu. Au-delà de cela, il y a aussi la composition de l’équipe à considérer – tout quatuor donné aura des forces et des faiblesses naturelles grâce à des lacunes dans ses capacités.

Du côté de Mastermind, il y a aussi une poignée de personnages, chacun un personnage classique de Resident Evil, chacun ayant ses propres capacités et son propre style de contrôle de l’expérience. Soit dit en passant, ces missions sont dans la tradition – Umbrella a kidnappé des gens ordinaires dans la rue et les oblige maintenant à travers des expériences fermées dans un laboratoire caché au fond de Raccoon City pour tester leurs zombies et virus. Cela suit. C’est une chose générique à faire.

Quoi qu’il en soit, le résultat final ici est à peu près le même que les autres jeux à quatre contre un malheureux que j’ai mentionnés, sauf que celui-ci est en cours de sortie: la star de la série joue le cerveau. Dans ce rôle, vous pouvez viser joyeusement avec d’autres joueurs et gâcher leur journée, en prenant une vue des yeux des dieux et en dépensant des ressources pour retenir les joueurs. Tout est chronométré, donc leur véritable ennemi est l’horloge – tout ce que vous avez à faire est de les retarder suffisamment pour forcer un échec. Vous n’avez pas nécessairement à les tuer – bien que cela puisse être un bonus agréable, bien sûr. J’ai eu mon plus grand plaisir en tant que cerveau, joyeusement juste être un peu une bite, attendant de faire naître la super-arme ultime jusqu’à ce que l’équipe soit dangereusement proche de terminer un ensemble d’objectifs.

Du côté des survivants, d’après mes connaissances pratiques, cela semble être un jeu qui pourrait vivre ou mourir selon la personne avec qui vous le jouez. Si vous êtes regroupé avec une équipe calme de personnes aléatoires, il semble que cela pourrait devenir frustrant et déroutant, mais si vous organisez un jeu avec des gens bavards ou mieux encore des gens que vous connaissez, cela pourrait rapidement se transformer en émeute. Il est important de communiquer et de rester ensemble, car un bon cerveau pourra facilement submerger un individu. La tension monte aussi en profondeur: chaque étape se compose de quatre parties, mais atteindre même la troisième est un défi à moins que vous ne prêtiez attention à ce que vous faites.

Il est peu probable que la résistance soit la raison pour laquelle quelqu’un achète RE3 Remake, mais c’est une avenue intéressante pour la série Resident Evil d’expérimenter à l’intérieur et pourrait bien devenir un bonus totalement valable – bien qu’avec tous les jeux en ligne, le jugement complet doit être réservé pour après lancement. Quant à la Résistance remplaçant entièrement les Mercenaires? Le producteur du jeu ne va pas aussi loin.

«Je le considère comme son propre jeu et j’espère que les gens l’apprécieront pour ce que c’est», dit Fabiano. “Il est unique à sa manière, il se déroule à Raccoon City et il s’intègre parfaitement à Resident Evil 3. J’espère que les gens joueront et apprécieront l’expérience en ligne.”