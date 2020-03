Resident Evil Resistance Open Beta retardé sur Steam, PS4

Resident Evil 3 Remake arrive avec un mode multijoueur asynchrone, Resident Evil Resistance. Une version bêta ouverte finale était prévue pour cette semaine avant le lancement complet de la semaine prochaine, mais la version bêta a été retardée sur Steam et PS4 en raison de problèmes apparents.

La version bêta ouverte devait être mise en ligne sur les trois plateformes – PC, PS4 et Xbox One – à partir de jeudi soir en Amérique du Nord. La version Xbox One est actuellement opérationnelle, mais les versions Steam et PS4 manquent en action. Une annonce publiée sur le site japonais indique que le test est reporté sur Steam et PS4 en raison d’un problème non spécifié.

“Nous sommes désolés pour ceux qui l’attendent avec impatience et pour ceux qui attendaient la reprise, mais nous allons reporter le test bêta ouvert sur PlayStation 4 pour enquêter sur la cause”, indique une note (via Google Translate). “En outre, le test bêta ouvert pour la version Steam, qui devait démarrer le 28 mars, sera également reporté.”

Un report ne laisse pas beaucoup de temps pour que le test soit effectué, car le mode devrait se lancer aux côtés du RE3 Remake le 3 avril.

La démo RE3 Remake est déjà en train de faire l’objet de travaux créatifs sur les mods, nous sommes donc susceptibles de voir qu’elle deviendra un terrain fertile pour les mods loufoques sur PC dès sa sortie complète. Pendant ce temps, une nouvelle bande-annonce montre comment le travail d’équipe fait que le rêve (de ne pas se faire assassiner par des zombies) fonctionne. Pour en savoir plus sur le remake et tous les goodies inclus dans ses éditions spéciales, consultez notre guide de précommande Resident Evil 3 Remake.

