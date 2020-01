Résister avec vous est un bon, mais un suivi imparfait de votre nom

Capture d’écran: Toutes les images 東宝

Lors de sa sortie initiale en 2016, le célèbre acclamé Your Name est devenu l’anime le plus rentable du Japon. Aujourd’hui, sa suite, Weathering With You, est sortie au Japon. Le film partage de nombreux thèmes thématiques et stylistiques avec votre nom. Le résultat est bon mais imparfait.

Avertissement: Cette revue comprend quelques spoilers légers.

Weathering With You raconte l’histoire d’un lycéen japonais nommé Hodaka qui fuit la petite île qu’il appelle à Tokyo, où il ne semble jamais cesser de pleuvoir. Là, il a du mal à trouver du travail et finit par obtenir un concert dans un magazine occulte, où il est chargé de retrouver une rumeur de lièvre (晴 れ 女) ou “femme par temps clair”, qui serait en mesure de contrôler les cieux. Hodaka se lie d’amitié avec une fille nommée Hina, qu’il apprend est cette rumeur de lièvre.

(En japonais, il y a un terme appelé ame-otoko (雨 男) ou “homme de pluie”, et cela signifie que partout où un ame-otoko va, la pluie suit. Bien que le film ne le dise pas explicitement, Hodaka est un ame -otoko. Thématiquement, le personnage sert de contraste avec Hina. Ce n’est pas vraiment exploré à fond, mais fait un sous-texte fascinant.)

Les comparaisons Votre nom sont inévitables. Ce film ne leur échappe pas. Du point de vue stylistique, Weathering With You regorge des clichés du réalisateur Makoto Shinkai sur le paysage urbain de Tokyo. Le groupe de rock Radwimps revient à nouveau pour faire le score.

Comme avec le film précédent, Weathering With You entrelace les croyances shintoïstes avec la vie japonaise contemporaine. Dans le shintoïsme, il y a une tradition de prier pour le beau temps, et Weathering with You explique comment dans le passé, ceux qui avaient un lien direct avec le temps faisaient des prières et des rituels par temps clair. Bien sûr, le Japon a une connexion spirituelle de longue date avec le soleil.

Tout comme dans Your Name, Shinkai fait une fois de plus des contrastes frappants entre ces éléments de la culture japonaise traditionnelle et la vie moderne. Par exemple, teru teru bozu, qui ressemblent à de petits fantômes, apparaissent tout au long du film. Teru teru bozu signifie littéralement «sanctuaire sanctuaire prêtre bouddhiste», et ces petits talisman sont encore fabriqués aujourd’hui en papier de soie, généralement par des enfants priant pour un ciel clair. Tout comme dans la société japonaise, les croyances bouddhistes et shinto coexistent dans Weathering With You.

Mais contrairement à Your Name, dans laquelle Tokyo était une ville chic avec des rues à la mode et une cuisine délicieuse, le Tokyo de Weathering With You est rempli de rues miteuses, d’escaliers rouillés, de vieux love hôtels et de personnages ombragés. C’est un endroit impitoyable, humide et froid, où les gens doivent tout faire pour survivre.

Lors d’un montage à Tokyo, un camion «Vanilla» recrutant des femmes pour l’industrie du sexe passe, jouant le jingle de recrutement offrant un «travail bien rémunéré» aux femmes. Vous entendrez certainement cela dans les rues de Tokyo, mais c’est la première fois que je l’entends dans un anime. C’était choquant et inattendu, et c’était probablement le point.

Hodaka commence à postuler pour un travail à temps partiel, mais les réponses qu’il obtient concernent des emplois à Fuzoku (l’industrie du sexe). Il se rend à une série d’interviews, probablement pour gérer l’un de ces types d’endroits, et est repoussé par les types yakuza pour être trop jeune. Sans possibilité de travail, il se retrouve dans la rue, fatigué et affamé. C’est une vue saisissante de Tokyo et qui n’est généralement pas montrée dans les films d’animation ou japonais traditionnels. Ce n’est pas le Tokyo de votre nom, et à cet égard, cela crée un contraste fascinant.

Mais c’est ça le problème. Lorsque Weathering With You est comparé à Your Name, il révèle davantage les faiblesses du dernier film. Certaines parties de votre nom sont stupides et stupides, mais les points forts émotionnels sont atteints avec des significations émotionnelles profondes à plusieurs niveaux. Par exemple, Your Name fait plusieurs références indirectes au tremblement de terre et au tsunami au Japon de 2011. Pour le public japonais, l’imagerie évoque des souvenirs incroyablement puissants.

Cependant, dans Weathering With You, la connexion à la météo réelle semble muette et comme une occasion manquée. La météo au Japon est depuis longtemps prévisible. Mais au cours des dernières années, la météo japonaise, comme la météo partout dans le monde, est devenue de plus en plus étrange, implacable et dangereuse. Dans le film, il est mentionné comment le temps a changé, mais c’est en relation avec la façon dont le printemps et l’été sont devenus moins agréables pour les enfants au Japon. Il n’y a rien sur la dangerosité de ce temps. Et même avec le film qui montre la puissance de la météo, l’impact est sous-estimé.

Alors que les éléments surnaturels de Your Name semblent organiques, les éléments surnaturels de Weathering With You, en particulier plus tard dans le film, ne le sont pas. Une grande partie de l’intrigue de Weathering With You ressemble à une intrigue, conçue pour mélanger le public avec des scènes spécifiques, et certains éléments de l’histoire ont été maladroitement exécutés et semblent plus à l’aise dans votre film hollywoodien typique. Bien que les personnages soient sympathiques, certaines des décisions prises plus tard dans le film sont carrément égoïstes, avec peu de réflexion sur les ramifications plus larges de leurs actions. Ce sont des adolescents, donc je suppose que cela a du sens, mais une fois confrontés aux résultats de ces décisions, il ne semble pas y avoir beaucoup de réflexion ou de réflexion.

Cela ne signifie pas que Weathering With You est un mauvais film. Ce n’est pas. C’est bon. Allez le voir. Certaines parties du film sont incroyablement émouvantes. La capacité de Shinkai à opposer la religion et les croyances traditionnelles japonaises à la société moderne reste intéressante. C’est un cinéaste passionnant, et j’ai hâte de voir ce qu’il fera dans son prochain film.

Mais en fin de compte, le plus gros problème de Weathering With You est le suivant: c’est le suivi de votre nom. Heureusement, le prochain film n’aura pas ce problème.

Cette revue a été initialement publiée le 19 juillet 2019.

