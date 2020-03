Résolvez des puzzles pour en savoir plus sur la vie des gens dans I Am Dead

Il y a longtemps, les utilisateurs de Nintendo n’avaient ni Nintendo Direct ni Nindies Showcase. Dieu merci, aujourd’hui et pour nous remonter le moral, cette dernière a eu lieu. Dans une présentation de près d’une demi-heure, nous avons eu des annonces de toutes sortes, avec des jeux comme l’été espagnol à Mara, Blue Fire ou Exit the Gungeon entre autres. De nombreux jeux présentés arriveront exclusivement sur Nintendo Switch temporairement. Le jeu qui traite de ces nouvelles sortira également de cette façon.

Résoudre les pulzes dans I Am Dead

I Am Dead est un jeu développé par Hollow Ponds, parents d’autres jeux comme Hohokum et Wilmot´s Warehouse, dans lequel nous devrons explorer la vie des gens et pour cela, nous devrons résoudre différents puzzles. Avec des graphismes de dessins animés et une palette de couleurs très colorées, cela nous donne envie de jouer à ce jeu.

Ce jeu, comme nous l’avons déjà commenté, sortira exclusivement temporairement pour Nintendo Switch tout au long de cette 2020.

Source: Communiqué de presse

