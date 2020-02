Respawn a envisagé de retarder Fallen Order pour corriger les problèmes de performances

Malgré un accueil acclamé des fans et des critiques, Jedi Star Wars: Fallen Order Il a fait ses débuts avec quelques problèmes de performances, tels que des chutes d’images par seconde et des incohérences visuelles. Certes, cette nouvelle tranche de Respawn Entertainment Il aurait pu bénéficier grandement d’un peu plus de temps de développement, mais le studio ne pouvait plus attendre pour lancer le jeu.

Dans une interview pour USgamer, le PDG de Respawn, Vince ZampellaIl a expliqué qu’en dépit d’être conscient des problèmes rencontrés par le jeu, l’étude s’était engagée à lancer Fallen Order en novembre:

«Oui, c’était une conversation que nous avons eue et nous avons décidé que nous voulions déjà lancer le jeu, nous voulions qu’il soit disponible pour les vacances. C’est un jeu qui correspond très bien à cette période. »

Le directeur de Ordre déchu, Stig AsmussenIl a également évoqué ce retard possible:

«Je pense que nous sommes dans une situation où nous essayons de construire un jeu pour différents systèmes et nous voulons atteindre une certaine date de lancement, évidemment. Nous l’avons tous vu et nous avons certainement pensé que si nous avions un peu plus de temps, ce serait mieux. Mais en même temps, on pouvait y jouer. C’était tellement bon et nous pensions que les fans aimeraient ça. »

Parler de Ordre déchuà l’origine Lucasfilm Je ne voulais pas du tout que le jeu soit associé au mot «Jedi», car selon eux, ce mot avait beaucoup de poids dessus. Heureusement, ils l’ont finalement permis et le jeu s’est avéré être un succès, dépassant même les attentes EA J’avais pour lui.

Source: USgamer

.