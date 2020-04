Respawn révèle les personnages Apex Legends les plus joués

Dans une récente interview avec le magazine de jeux vidéo Game Informer, le directeur général d’Apex Legends Dusty Welch et le directeur du jeu Chad Grenier ont évoqué les légendes les plus jouées et comment les personnages évoluent au fil du temps.

Comme la plupart des jeux avec un pool de héros ou de personnages, les joueurs dérivaient davantage vers différentes légendes à chaque saison, mais Wraith et Pathfinder étaient toujours des choix élevés dans tous les domaines. Dans l’interview, Welch et Grenier ont parlé des légendes les plus populaires.

«Caustic a été du point de vue d’un joueur professionnel ou d’un tournoi. Il a été un favori des joueurs intéressants, surtout lorsqu’ils arrivent dans les dernières zones », a déclaré Welch.

«Nous avons vu dans le jeu compétitif que Wattson était un choix populaire. Cela change également avec le jeu. Lorsque nous avons sorti le mode de jeu Winter Express, Gibraltar était de loin le favori », a déclaré Grenier.

Depuis la mise à jour 4.1, Wattson est devenu moins un choix incontournable grâce à Respawn nerfing certaines de ses caractéristiques les plus injustes. Avant le patch, Wattson était capable de contenir six grenades dans seulement trois emplacements d’inventaire, permettant aux joueurs qui ont trouvé des sacs à dos assez grands de stocker des grenades et de bombarder d’autres avec ce qui semblait être une réserve sans fin de grenades.

Les joueurs ont beaucoup utilisé cette méthode, les espaces intérieurs devenant une peine de mort dans la plupart des jeux. Le seul inconvénient à cela était d’avoir un Wattson vous-même, avec son pylône intercepteur détruisant les ordonnances entrantes, comme des grenades. Respawn a répondu à cette méta exaspérante en corrigeant le personnage, en la limitant à une grenade par emplacement d’inventaire et en mettant fin aux bombardements.

Le personnage de Legends Bloodhound a également été modifié dans le patch 4.1, ses capacités étant modifiées pour refléter davantage son concept d’origine. Bloodhound est un personnage de reconnaissance, avec la possibilité de traquer ou de «traquer» des joueurs avec l’Œil du père allumé, qui a maintenant trois fois la portée.

Avant la mise à jour, cette capacité n’était utile que pour localiser un joueur à l’intérieur du même bâtiment ou derrière un rocher, maintenant Eye of the Allfather peut être le chasseur qu’il a toujours été censé être. Le seul inconvénient est que la capacité prend désormais deux fois plus de temps pour se recharger.

Welch et Grenier ont également fait allusion à ce qui pourrait arriver dans la saison 4: Assimilation, Grenier étant prudent d’en révéler trop.

«Je ne veux pas trop gâcher. Nous allons bientôt annoncer des choses qui seront très excitantes pour tout le monde. Je vais vous dire que nous venons de verrouiller notre plan pour un contenu majeur à venir en 2020, ce qui a rendu l’équipe très excitée … Nous essayons de raconter plus d’histoire et nous aurons plus de personnages et de profondeur. Nous avons de nouveaux contenus animés à venir, c’est une année passionnante à coup sûr. ” Dit Grenier.

Apex Legends Season 4: Assimilation est actuellement en cours d’exécution sur PC, Xbox One et PS4. C’est le moment idéal pour revenir dans Apex, avec la saison 5 qui liera le canon d’Apex à l’autre titre populaire de Respawn, Titanfall.

