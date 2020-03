Ressources Animal Crossing New Horizons: comment obtenir des pépites de fer, de l’argile, de la pierre et du bois

Un nouvel ajout majeur Animal Crossing New Horizons est un nouveau système d’artisanat. La fabrication nécessite articles effectuer – Ingrédients pour chaque recette.

La fabrication dans Animal Crossing est grandement simplifiée par rapport au même type de mécanicien dans un jeu comme Minecraft, mais l’idée de base est la même – il y a juste beaucoup moins d’éléments à s’inquiéter. De manière générale, toute recette d’artisanat dans Animal Crossing nécessitera quelques-uns d’une poignée d’articles: des bâtons, des pierres, des pépites de fer, de l’argile et trois différentes variétés de bois. Certains objets nécessitent également d’autres objets. Vous allez donc fabriquer un objet, puis le combiner avec d’autres ingrédients pour le transformer en autre chose. Il existe également des recettes qui utilisent d’autres articles, comme des fruits ou des fleurs, mais de loin les ingrédients les plus courants sont les sept principaux mentionnés tout à l’heure. Ça a du sens? J’espere.

L’artisanat est vital car il vous permet de tout faire, de créer des outils meilleurs et plus durables pour construire des objets comme l’échelle pour vous permettre de parcourir l’île en entier. Pour vous aider tout au long du processus, nous avons répertorié ci-dessous les moyens les meilleurs et les plus rapides d’obtenir chacun des principaux ingrédients d’artisanat.

Comment obtenir rapidement des pépites de fer, ainsi que des pépites d’argile, de pierre et d’or

Alors que le bois constituera la base de presque tout ce que vous pouvez faire dans la dernière aventure d’Animal Crossing, il existe d’autres éléments de recette clés dont vous aurez toujours besoin pour en fabriquer dans New Horizons. Elles sont Pépites de fer, argile et pierre – tout est assez simple. Heureusement, ils sont tous obtenus plus ou moins de la même manière.

Ces trois ressources se trouvent à l’intérieur des grosses pierres que vous trouverez à la fois sur votre île d’origine et sur les îles que vous visiterez au hasard lorsque vous achetez et utilisez un billet Nook Miles. Frappez ces rochers avec une hache ou une pelle afin de faire apparaître des pépites de fer, de l’argile ou de la pierre. Lequel exactement vous obtiendrez sera aléatoire, et vous obtiendrez entre une et neuf ressources par roche, une fois par jour.

Les pépites de fer en particulier sont un article très demandé utilisé dans un grand nombre de recettes d’artisanat. Étant donné que votre île n’aura que trois à cinq rochers, il y a une quantité limitée que vous pouvez naturellement engendrer chaque jour – mais si vous dépensez un billet Nook Miles pour visiter une île, vous serez à peu près garanti au moins trois ou quatre autres des roches que vous pouvez toucher pour obtenir plus de pépites de fer, d’argile ou de pierre.

Les gros rochers engendrent parfois aussi des pépites d’or – ceux-ci peuvent être vendus pour une prime. Les pierres peuvent également être pêchées occasionnellement hors de la rivière, mais ce n’est évidemment pas une utilisation économique du temps.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Briser les rochers dans Animal Crossing New Horizons

Un peu d’entretien ménager important: si vous mangez un fruit puis frappez un rocher, il se brisera, laissant une seule pierre. Ceci est utile pour l’aménagement paysager et le nettoyage de l’espace, mais pas très utile si vous souhaitez réutiliser ce rocher le lendemain.

Chaque fois que vous mangez un fruit, il remplit un compteur à l’écran qui ne dépasse pas dix: c’est le nombre d’actions super puissantes, propulsées par les fruits, comme briser des rochers, que vous pouvez effectuer, alors gardez cela à l’esprit.

Comment obtenir du bois, abattre des arbres et retirer des souches d’arbres

L’autre ingrédient principal de presque toutes les recettes artisanales d’Animal Crossing New Horizons est le bon vieux bois. Vous en avez besoin dans tous ces jeux astucieux – de Minecraft à Stardew Valley et maintenant Animal Crossing, si vous voulez devenir astucieux, vous devez obtenir du bois. Aussi simple que cela.

Quoi qu’il en soit, le bois se décline en trois variétés dans Animal Crossing: bois, résineux et feuillus. Vous obtenez les trois en coupant des arbres – chaque arbre vous rapportera jusqu’à trois morceaux de bois par jour, et quel type de bois tombe à chaque fois est entièrement aléatoire. C’est le cas pour tous les types d’arbres du jeu, peu importe à quoi ils ressemblent ou quels fruits ils portent. Attention, cependant, comme si vous coupez un arbre trois fois avec un outil qui n’est pas de la variété fragile, il coupera tout l’arbre.

Vous ne voulez pas trop abattre les arbres car cela épuisera la quantité de fruits que vous pouvez obtenir, et les fruits sont en eux-mêmes un précieux composant de recette d’artisanat et une excellente chose à vendre pour gagner beaucoup d’argent. Si vous coupez un arbre, vous pouvez retirer la souche d’arbre simplement en le visant et en utilisant votre pelle. Nous vous suggérons fortement de replanter des fruits afin de reconstituer votre stock d’arbres.

Si vous avez un outil plus précis, nous vous recommandons de frapper simplement chaque arbre deux fois. Une île bien garnie devrait de toute façon avoir beaucoup d’arbres à frapper.

Comment obtenir des bâtons dans Animal Crossing New Horizons

Le dernier ingrédient de base majeur dont vous aurez besoin est des bâtons. Vous pouvez trouver des bâtons à la base d’un bouquet d’arbres le matin, tous les matins, et il en sera de même chaque fois que vous dépenserez des billets pour visiter une autre île. Cependant, vous pouvez également obtenir des bâtons d’une autre manière: saisissez simplement un arbre et secouez-le, tout comme lorsque vous essayez de faire tomber des fruits. Si vous êtes chanceux, les bâtons tomberont – entre un et quatre. Choisissez-les et vous pouvez les utiliser pour l’artisanat.

Pour mémoire, couper des arbres avec une hache ne donnera pas de bâtons – seulement du bois.