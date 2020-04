Rester à la maison: Furi, une expérience cathartique au retour éternel

Chez LEVEL UP, nous savons qu’en cette saison d’isolement, vous aurez peut-être beaucoup de temps supplémentaire pour jouer, mais parmi tant de propositions intéressantes et de versions puissantes, vous ne savez peut-être pas quoi choisir. C’est pourquoi nous avons décidé de faire une sélection avec quelques recommandations qui ont marqué l’équipe LEVEL UP et qui pourraient également vous intéresser. Pedro Cesari nous a expliqué ce qui distingue le témoin; Quake a recommandé le classique PC Counter-Strike: Global Offensive, et Daniel Laguna, Víctor Rosas et Fernando Salinas nous ont rappelé avec Pillars of Eternity, Xenogears et Final Fantasy IX (respectivement), que le genre RPG a de grands exposants que vous devez essayer. Je ne pouvais pas rester en dehors de ces recommandations et aujourd’hui je voudrais vous parler de Furi, un indé que j’ai essayé par hasard et que j’aimais tellement qu’il est devenu l’un des meilleurs jeux de cette classe que j’ai essayé.

Vous vous réveillez en train de mourir dans une prison sous la pluie qui couvre les terres d’une étrange planète. Vous ne connaissez pas votre nom ni pourquoi vous êtes retenu captif. Vous ne savez pas non plus pourquoi vous avez été créé, mais les coups du geôlier tentent de vous faire comprendre que vous êtes le porteur de la mort et que vous êtes condamné à périr pour toujours. Vous commencez à peine à l’assimiler lorsqu’un étrange sujet vêtu de lapin vous libère et vous invite à vous battre pour vous échapper avec la prémisse “Le geôlier est la clé. Tuez-le et vous serez libre.” Vous avez encore des doutes, mais une épée en graphène et un pistolet laser semblent confirmer que vous avez été créé pour détruire.

Il n’y a pas de place pour les tutoriels; Dès que vous recevez les armes, vous vous battez avec le mystérieux geôlier et après plusieurs tentatives, vous vous rendez compte que vous avez devant vous l’une des aventures les plus exigeantes que vous ayez jamais jouées. C’est ainsi que Furi commence, un volet d’action indépendant développé par le studio The Game Bakers, qui a fait ses débuts en 2016.

Après le combat avec le premier geôlier, il vous est révélé qu’ils sont en réalité 9 et que vous devez les vaincre un par un afin de vous libérer d’une prison composée de 9 postes avec deux gardiens. Furi est donc un jeu avec des combats de boss purs, donc son noyau est le gameplay, quelque chose de bien accompli.

Furi a un système de jeu simple mais gratifiant

La progression consiste à atteindre la zone d’un boss, à la surmonter et à traverser un chemin qui vous mène à la prochaine prison. Cependant, ne pensez pas que l’obtenir est aussi simple qu’il y paraît; au contraire, ce sera une tâche très compliquée qui vous demandera de déchiffrer les mouvements des ennemis, une grande patience et des réflexes remarquables. Je dis cela parce que chaque ennemi a un ensemble unique d’attaques et de conceptions qui vous feront aborder les batailles différemment. Pour le rendre plus intéressant, chaque boss divise sa confrontation en différentes phases, généralement chacune plus difficile que la précédente ou au moins différente, vous pouvez donc attendre plusieurs défaites avant de découvrir leur phase finale.

Apprendre à se battre magistralement dans Furi est exquis

Le système de combat alterne principalement entre 2 modes: longue distance et mêlée, et la combinaison est brillante. Parfois, il est possible de se battre en profitant de toute la plate-forme de combat et d’attaquer à distance avec le pistolet laser ou d’échapper à des attaques similaires à un jeu d’enfer par balle à l’aide d’un assaut dont la portée variera proportionnellement au temps que vous le chargerez.

D’autres fois, les boss vous forceront à vous engager dans un duel de mêlée et à utiliser l’épée à fond, à la fois pour vous attaquer et pour vous couvrir. C’est précisément cette dernière capacité qui sera très utile dans le jeu, car grâce à elle vous pourrez repousser les attaques et briser la garde de vos rivaux; cependant, c’est un mouvement qui demandera de la pratique, car il devra être utilisé au bon moment pour faire la parade.

Qu’il soit long ou court, le combat est toujours exigeant

Chaque boss est incliné et, bien que vos capacités soient les mêmes tout au long de l’aventure, ils rendront chaque combat unique, car ils profitent de l’environnement différemment ou se battent avec un style qui vous oblige à vous adapter. En conséquence, le défi du combat rendra chaque victoire extrêmement enrichissante, même si vous n’acquérez pas de nouvelles compétences ou objets de collection, ce qui n’est pas très courant dans les jeux contemporains.

Comme je vous l’ai dit, il y a des espaces entre bataille et bataille sous la forme de belles séquences contemplatives, qui sont d’authentiques expériences cathartiques après de violentes batailles avec les gardiens et qui précèdent des dizaines d’autres épreuves et défaites. Après avoir battu quelques boss, vous réalisez qu’il s’agit d’une syntaxe stimulante et satisfaisante, cathartique et répétitive, qui vous plonge à votre point le plus serein uniquement pour vous battre dans un autre duel non moins passionnant et finir avec vos mains tremblant à nouveau.

Il n’y a pas de meilleure récompense

Le jeu est fait pour être apprécié en difficulté Furi; cependant, il a plusieurs niveaux. Je vous recommande de le passer en mode Furi, puis d’essayer Furier, la difficulté la plus élevée. Si vous pensez que vous avez déjà maîtrisé ce défi, je vous invite à le terminer avec le rang S ou même à tester votre maîtrise en mode speedrun.

Visuellement, ce n’est peut-être pas le titre le plus attrayant pour certains, mais je vous invite à ne pas vous laisser emporter par les apparences cette fois, car sous tout se cache un système de jeu intéressant. Quelque chose qui attire l’attention est la conception des personnages, qui était la responsabilité de Takashi Okazaki, le mangaka japonais le plus connu pour avoir écrit et illustré le manga Afro Samurai, c’est pourquoi la relation entre les deux protagonistes est due.

“Être enfermé vous détruit à l’intérieur. C’est pourquoi nous avons fait ce que nous avons fait. C’est pourquoi nous nous enfuyons.”

Si après avoir entendu tout cela sur Furi, vous êtes intéressé à entreprendre ce voyage difficile, alors je vous informe qu’il est disponible sur PlayStation 4 (19,99 $ USD), Xbox One (14,90 $ USD ou 249 $ MXN), Nintendo Switch (19,99 $ USD) et PC ( Steam, 185,99 $ MXN); Il y avait une version physique, mais avec un tirage très limité. Comme je vous l’ai dit, le jeu était gratuit en 2016 pour les abonnés PlayStation Plus, donc si vous êtes un abonné récurrent, vous pouvez l’avoir et ne l’avez pas encore joué. De plus, je vous dis qu’il y a 1 an, il a reçu une mise à jour gratuite qui, parmi plusieurs nouvelles fonctionnalités, a ajouté un boss de plus.

Parfois, il est difficile de trouver un titre indépendant intéressant parmi tant de sorties d’une telle production et la tâche est plus compliquée lorsque de grandes productions les occultent. J’ai pu jouer à Furi quand il était disponible sur PlayStation Plus il y a des années et, après avoir passé un bon moment avec lui, je ne voulais pas manquer cette occasion de le recommander, d’autant plus que beaucoup peuvent trouver en lui une évasion pour les jeux bienveillants d’aujourd’hui.

