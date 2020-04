Restez à la maison: Horizon Chase Turbo, reprenant l’héritage d’Out Run et de Top Gear

Chaque joueur sait qu’au fil des années et que nous assumons plus de responsabilités, le temps de jeu devient plus limité et il y a peu d’occasions où nous pouvons consacrer plus que nous pouvons à nos jeux préférés. Pour le meilleur ou pour le pire, la pandémie de COVID-19 a donné l’occasion de jouer plus et c’est sans aucun doute le moment de profiter de toutes sortes de propositions. Cette fois, dans le cadre de notre série Stay at Home, je veux vous parler d’Horizon Chase Turbo, un jeu qui a su tisser un lien avec le passé glorieux des jeux de course qui nous a autrefois émerveillés à l’époque des 16 bits.

Émergée comme une franchise mobile développée par l’équipe brésilienne d’Aquiris qui a commencé son voyage avec Horizon Chase: World Tour, Horizon Chase Turbo, lancée en 2018, a su faire appel à la nostalgie, en précisant que sa proposition chercherait à rendre hommage aux grands titres des courses des années 90 comme Out Run (Arcade, 1986); Lotus Turbo Challenge (Amiga, 1990); Top Gear (SNES, 1992); Cruis’n USA (Arcade, 1994) et la série Rush, oui, ceux qui ont apporté l’expérience Arcade aux consoles de la maison et offert des heures et des heures de plaisir avant que les tendances finissent par privilégier les simulateurs.

Comme vous pouvez vous y attendre, Horizon Chase Turbo est une lettre d’amour à ce passé, donc dans ce titre, vous vous retrouverez dans différentes séries à travers le monde où vous rivaliserez sur plus de 100 pistes. Comme dans les titres d’antan, un pays représente un niveau et chaque course vous amène à différents scénarios avec un thème particulier selon les agglomérations urbaines ou rurales, l’écosystème ou le climat de cette nation dans laquelle les courses ont lieu.

“Horizon Chase Turbo est une lettre d’amour à ce passé”

Pariant sur un style d’art et d’éléments abstraits cel-shading, Horizon Chase Turbo présente la mécanique simple des livraisons qui a influencé son développement, c’est-à-dire, en termes de base, vous commencerez aux derniers endroits et vous devrez surpasser les autres concurrents pour atteindre les premières places et ouvrir la prochaine course. Si vous avez joué l’un des épisodes que j’ai mentionnés au début, vous saurez que ces types de jeux ne sont pas tant sur le sport automobile, mais sur la capacité d’éviter les obstacles, qui dans ce cas sont les voitures devant vous, à grande vitesse, donc les réflexes ils sont essentiels et en peu de temps le défi qu’il propose deviendra une expérience amusante qui vous gardera sous contrôle pendant que vous décidez de jouer une autre course et maintenant.

En plus de son style artistique très bien exécuté, de sa mécanique simple mais amusante et de son respect pour les racines, Horizon Chase Turbo contient un détail qui finit par tomber amoureux de ceux qui ont joué les titres de course des années 90: la musique du compositeur Barry Leitch. Au cas où vous ne le sauriez pas, le compositeur écossais était en charge de la bande originale des titres des séries Lotus et Top Gear et la proposition d’Aquiris était si convaincante qu’il a décidé de revenir en musique à chaque course d’Horizon Chase Turbo. Je ne mens pas quand je dis que la section musicale est géniale, elle fait même partie de ma liste de chansons quotidienne, et chaque chanson se distingue par son lien avec le passé et l’hommage que l’équipe brésilienne a décidé de faire aujourd’hui. Voulez-vous entendre une bonne chanson de Barry Leitch? À mon goût, c’est l’un des meilleurs et il apparaît que lorsque vous jouez est quelque chose d’extrêmement motivant, profitez-en:

Si vous souhaitez essayer Horizon Chase Turbo pendant ces jours de quarantaine, vous pouvez le faire en l’achetant sur le PlayStation Store, le Xbox Market, l’eShop et Steam.

