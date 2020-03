Restez à la maison: le moment critique pour agir contre le coronavirus est arrivé

La situation des coronavirus ou COVID-19 est de plus en plus grave dans notre pays. Comme l’a signalé le Dr Hugo López-Gatell Ramírez, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé au Mexique, la pandémie est à un moment critique dans notre pays et il est temps d’agir pour la prévenir. Pour cette raison, chez LEVEL UP, nous vous invitons à rester chez vous.

Dans la mesure où nous parviendrons à l’immobilisation massive de personnes dans l’espace public, nous aurons l’avantage de réduire la vitesse de transmission du virus. C’est notre dernière chance de le faire maintenant. Aux habitants du pays, nous disons: # QuédateEnCasa. pic.twitter.com/DDTvJ4KKt0

– Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) 29 mars 2020

Comme l’ont indiqué les autorités mexicaines, le programme Stay at Home et la Journée nationale de Sana Distancia sont des initiatives permettant d’empêcher la propagation du coronavirus. C’est quelque chose de clé pour nous en tant que société, car ce sont des mesures qui ont le potentiel d’aplatir la courbe et ainsi nous empêcher d’avoir un grand nombre de patients gravement malades en même temps et que plusieurs se retrouvent sans les soins nécessaires.

Mais en quoi consistent ces mesures? Nous nous ferons un plaisir de vous les expliquer en quelques mots: restez chez vous un mois et évitez de sortir le plus possible. Nous savons que vos amis et votre famille vous manqueront sûrement ou que vous devrez mener des activités à l’étranger. Cependant, le faire pendant un mois pourrait empêcher nos services de santé d’être submergés par la pandémie.

Au cas où vous l’auriez manqué: votre ordinateur peut aider à lutter contre les coronavirus

Maintenant, nous savons que tôt ou tard, vous devrez sortir pour l’épicerie et les produits essentiels. Lorsque vous le faites, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes:

La distance entre vous et une autre personne doit être de 1,5 mètre

N’oubliez pas de faire l’éternuement de l’étiquette

Essayez de magasiner seulement 1 fois par semaine

Qu’une seule personne fait du shopping

Nettoyez votre panier avant de le prendre

Utilisez le gel antibactérien que plusieurs magasins proposent à l’entrée

Lavez-vous bien les mains à votre retour

Il est important de garder à l’esprit que la situation des coronavirus évolue rapidement. C’est pourquoi nous vous invitons à rester informé des sources fiables et officielles. Écoutez également ce que vos autorités locales, étatiques et nationales disent à ce sujet. N’oubliez pas qu’en prenant soin de vous, vous prenez soin de nous tous.

Un autre point très important à mentionner est que le coronavirus affecte également d’autres pays d’Amérique latine. C’est pourquoi, si votre pays traverse cette situation difficile, nous vous invitons à prendre les mêmes mesures que possible. Ce faisant, vous pourriez sauver de nombreuses vies.

Que puis-je faire quand je reste à la maison?

Nous savons très bien que même si vous aimez les jeux vidéo, rester à la maison peut être difficile et ennuyeux. Pour alléger au maximum cette charge, chez LEVEL UP nous continuerons à travailler pour vous informer sur le monde des jeux vidéo, vous divertir et faire tout votre possible pour que vous passiez un bon moment.

Nous vous rappelons que ces dernières semaines, plusieurs sociétés ont offert des jeux ou mis en place des promotions à durée limitée. Récemment, Fernando Salinas a publié un article dans lequel il vous donne d’excellentes recommandations pour des jeux dont vous pouvez profiter gratuitement. En outre, dans cette balise, vous trouverez des informations sur les jeux gratuits, alors visitez-la souvent.

D’autre part, dans l’équipe LEVEL UP, nous préparons également une série de recommandations de jeu qui, selon nous, peuvent vous aider à passer la quarantaine. De plus, nous publierons bientôt un guide où nous vous expliquerons comment nettoyer vos consoles et accessoires afin que vous n’ayez aucun problème.

Nous vous rappelons que sur notre chaîne YouTube, nous poursuivrons notre programmation habituelle. Ainsi, malgré la pandémie, vous continuerez d’être informé avec SPEEDRUN, le LEVEL UP Show, BITS, Top 5, nos critiques et nos offres spéciales.

En terminant, toute l’équipe qui rend LEVEL UP possible envoie ses meilleurs voeux à tous les membres de sa communauté. Espérons que tout se passe bien en ces temps difficiles et nous vous rappelons que ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pouvons faire la différence, alors restez à la maison.

Soyez un héros. Veuillez rester à la maison. pic.twitter.com/M4xqg2V5YP

– Xbox (@Xbox) 24 mars 2020

.