Restez à la maison: le roi des combattants XIII, le joyau SNK auquel les fans de jeux de combat doivent jouer

À présent, vous devez être familier avec les mesures recommandées concernant la pandémie. Nous savons à quel point il est difficile de s’isoler et c’est pourquoi nous vous avons recommandé une série de jeux que vous pourriez jouer pendant cette quarantaine, tout cela pour vous offrir de superbes titres que vous laisserez peut-être passer à l’époque. Le catalogue d’options comprend tout: Furi, l’agréable surprise indépendante que Mardokeo Galván a trouvée par hasard, Age of Empires 2 un classique qui ne vieillit pas avec le temps grâce à Quake, une mission furtive avec Hitman comme recommandation de Pedro Pérez Cesari Nous avons également eu la saga Shin Megami Tensei dans la plume de Daniel Laguna et enfin, Victor Rosas nous a rappelé la controversée Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

Dans ce méli-mélo de genres, je ne pouvais pas m’empêcher de remarquer que nous n’avions pas recommandé de jeux de combat jusqu’à présent, donc pour cette recommandation, je voudrais me souvenir du classique de SNK, The King of Fighters XIII.

La saga King of Fighters (KOF) a attiré l’attention depuis sa sortie en 1994 en incluant des personnages de Fatal Fury et Art of Fighting dans le même jeu, en plus d’autres combattants spécialement conçus pour cette saga, tels que Kyo Kusanagi et les autres membres de l’équipe japonaise. Son système unique d’équipes de trois combattants, l’inclusion d’une barre spéciale pour effectuer des mouvements de désespoir (également appelés cinquièmes au Mexique) et la possibilité d’esquiver les attaques en appuyant sur deux boutons, ont été quelques-unes de ses contributions qui ont ensuite été mises en œuvre dans d’autres jeux. des combats plus tard.

La saga continue son chemin et continue de récolter des succès, il y a déjà des millions de fans dans le monde qui aspirent à jouer avec Iori Yagami depuis son apparition au KOF ’95. Son succès fut tel que la saga était devenue un titre annuel, une situation qui devenait de plus en plus difficile pour SNK. La société japonaise nous a habitués à des titres avec de nouveaux personnages, des améliorations visuelles, un système de combat plus poli, entre autres changements qui feraient renouveler la franchise chaque année.

“KOF XIII combine le meilleur du jeu neutre et un système de combos spectaculaire”

En conséquence, nous avons eu des jeux annuels jusqu’en 2012, plus tard, l’inoubliable KOF Neowave est arrivé, la saga a poursuivi son cours avec l’expérimental KOF XI et nous a finalement donné l’horrible KOF XII. Jusqu’à présent, il est facile de reconnaître le KOF 98 et le Kof 2002 comme les favoris de nombreux joueurs et qui refusent de mourir malgré les nouveaux titres sur le marché. Il existe même des versions mises à jour de ces titres, connus sous le nom de The King Of Fighters ’98: Ultimate Match Final Edition et The King of Fighters 2002: Unlimited Match. Les versions originales ne sont rien de plus que des correspondances de rêve qui incluent des personnages de tous les titres précédents sans continuer avec l’histoire originale. De cette façon, les développeurs ont pu se concentrer sur un système de jeu optimisé, c’est-à-dire orienté vers un gameplay neutre, sans négliger les combos spectaculaires qui distinguent la franchise. Quelque chose que nous n’avons pas revu jusqu’à l’arrivée du KOF XIII.

La présentation de KOF XIII est une délicatesse en vue, et c’est que, malgré la reprise des sprites 2D de son prédécesseur, tout semble plus fluide et le pare d’explosions, d’écrans noirs et de gros plans sur les personnages qui font les combats plus dramatique sans affecter le rythme frénétique du jeu. Les belles scènes pleines de vie et la musique caractéristique de SNK animent les rencontres.

L’histoire se poursuit avec l’héritage de l’androgyne Ash Crimson, donc Iori Yagami n’a toujours pas ses flammes violettes, mais ne vous inquiétez pas, SNK a décidé d’inclure l’Iori d’origine dans un bundle qui comprend 3 personnages DLC. Ce contenu est inclus dans les versions PC via Steam et GOG, donnant un total de 36 personnages disponibles, dont des classiques tels que K ‘, Kula, Athena, Leona et Mai Shiranui.

Rien de tel que d’appliquer un combo dévastateur à vos rivaux

Jusqu’à ce point, je vous ai déjà parlé de l’emballage, nous allons maintenant au meilleur de tout, du croustillant, du plus savoureux, je veux dire le système unique et exigeant de KOF XIII. Avant d’arriver au point, je dois être franc, la courbe d’apprentissage de ce grand jeu est énorme, surtout si vous n’êtes pas habitué aux séquences classiques des jeux de combat. Et c’est en plus du fait que la tendance à inclure des autocombos n’était pas encore à la mode, faire un long combo a besoin de toute votre concentration.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, KOF XIII reprend le meilleur du passé, en particulier de KOF 2002. Je veux dire qu’il existe un système axé sur la création de combos à l’aide d’une barre appelée Hyper Drive. Ce compteur supplémentaire nous permet d’annuler des mouvements spéciaux et d’annuler des mouvements de désespoir dans d’autres spéciaux ou même dans un Neo Max, l’attaque la plus dévastatrice de chaque personnage. Les options que l’Hyper Drive nous offre sont énormes, et savoir quand l’activer nécessite un niveau élevé de réaction et de mémoire musculaire, mais ce n’est que le début, car les combos complexes nécessitent environ 15 mouvements ou plus marqués par le la confirmation d’un coup, quelque chose qui mettra certainement votre cerveau en échec, même si vous avez de l’expérience dans des jeux de ce type. La décision d’inclure deux jauges, une pour les attaques spéciales et une pour les combos, me semble la bonne et que d’autres jeux devraient suivre à titre d’exemple.

Enfin, je recommande de jouer au KOF XIII avec un bâton de combat pour avoir une expérience complète, au cas où vous n’en auriez pas, vous pouvez toujours utiliser votre contrôle ou votre clavier, le plus important est de défier vos amis comme vous le souhaitez, de tester votre niveau en ligne ou passez des heures à perfectionner vos compétences en mode entraînement et à terminer les missions de chaque personnage. Un titre que vous apprécierez grandement si vous aimez les défis.

