Restez à la maison: Okami, le chef-d’œuvre de Hideki Kamiya

Nous sommes toujours en quarantaine mais heureusement il y a beaucoup à jouer. Nous espérons que les recommandations du personnel de LEVEL UP vous ont permis de passer un moment agréable à l’intérieur et que vous continuez à prendre des précautions depuis qu’il a été récemment annoncé que la période de prévention comme mesure pour éviter la contagion par les coronavirus (COVID-19) a été prolongée. Tout d’abord, Pedro Cesari nous a invités à la ferme avec Stardew Valley, Mardokeo Galván a relancé le genre Beat em ‘up avec Castle Crashers; Luis Sánchez a partagé l’un de ses jeux préférés, Kingdom Under Fire: The Crusaders; Daniel Laguna nous a parlé de Tetris, le classique par excellence et, récemment, Víctor Rosas a opté pour la vitesse avec Horizon Chase Turbo. Comme ma recommandation, je veux vous parler d’Okami, un jeu qui m’a d’abord intéressé par son style japonais mais qui m’a conquis par son contenu de haute qualité et à ce jour, je considère ce titre comme une approche directe de l’art numérique et un gaspillage de une créativité qui ne vieillit pas avec le temps.

Avant de commencer, il est intéressant de rappeler le phénomène médiatique qu’Okami a provoqué après son lancement sur PlayStation 2 en 2006. Ce titre développé par Clover Studio et publié par Capcom a été un succès complet auprès des critiques, récompensant la version originale de 93 dans Metacritic. Cette reconnaissance a été éclipsée par ses faibles ventes, on parle de 600 000 exemplaires vendus depuis son lancement jusqu’en mars 2009. Son échec commercial a été tel qu’en 2010, Okami s’est vu décerner le prix “Gagner le titre du jeu avec le moins de succès commercial”. sur les Guinness Records. En fait, ce n’était pas le seul prix inhabituel qu’il a reçu de Guinness

Nous avons déjà un contexte du panorama qu’a vécu l’Okami, il est maintenant temps de parler de ce qui rend ce chef-d’œuvre de Hideki Kamiya si spécial. Le concept d’Okami s’inspire du folklore japonais pour créer une histoire originale qui reprend des histoires classiques du pays du soleil levant. Tout commence lorsque Nippon, le nom du pays où se déroule le jeu, est envahi par le démon Orochi. Cela se produit lors du festival organisé dans le village de Kamiki. Là, Orochi choisit Nami, une jeune fille dont le héros Nagi est amoureux, comme sacrifice en son honneur. Avec l’intention de sauver sa bien-aimée, Nagi décide d’affronter seul l’esprit maléfique, cependant, il ne pouvait pas supporter le pouvoir du serpent à huit têtes. Au moment exact où Orochi mettrait fin à la vie de son rival, Shiranui apparaît, un loup blanc qui avait été vu dans les environs de Kamiki quelques jours avant l’invasion des démons. Après un combat acharné, Shiranui a libéré un hurlement mystérieux qui a repoussé les nuages ​​et a révélé un croissant de lune brillant dans le ciel. Nagi a immédiatement retrouvé ses forces et a scellé Orochi à l’aide de l’épée Tsukuyomi. À la fin, Shiranui a manqué de force et est mort dans le village de Kamiki à cause de la sanglante bataille.

Après 100 ans de ces événements, un personnage mystérieux décide d’entrer dans le sanctuaire où Orochi reste scellé pour démontrer que l’histoire est fausse. Cet individu décide de briser le sort et l’endroit est immédiatement rempli d’énergie maléfique. Bientôt, l’atmosphère aéroportée est déformée et avant que la statue construite en l’honneur de Shiranui construite sur Kamiki ne soit endommagée, Sakuya, l’esprit de la forêt, bloque l’attaque. A ce moment, Sakuya donne vie à la statue et à Amaterasu, déesse du soleil et réincarnation de Shiranui, qui en compagnie du petit artiste Issun entamera une aventure à la recherche des 13 bêtes célestes. De cette façon, Amaterasu gagnera les pouvoirs du pinceau céleste et pourra affronter Orochi à nouveau, comme il y a 100 ans.

Okami est l’un de ces jeux que si vous êtes capturé depuis le début, vous ne pourrez pas oublier pour le reste de votre vie. Sa direction artistique est sublime, l’utilisation du cel-shading donne aux visuels une apparence similaire à une aquarelle. Des traits épais qui simulent l’encre, les couleurs, les couleurs diluées et une apparence fibreuse semblable à la texture des papyrus capturent parfaitement un artiste qui manifeste une fête de la couleur et des éléments visuels dignes de la peinture. Tout cela ensemble nous donne des cartes postales de paysages et d’images incroyables que nous pourrions facilement encadrer dans une peinture.

D’un autre côté, la représentation de légendes japonaises typiques entrelacées avec l’aventure d’Amaterasu nous donne une tranche de culture japonaise sans s’en rendre compte et est assaisonnée avec une bonne dose d’humour. Bien que les voix utilisées pour les personnages deviennent ennuyeuses, les dialogues et l’histoire en général ont un bon traitement et un bon développement. Rendre le récit, même linéaire, aussi intéressant et qui nous intéresse du début à la fin.