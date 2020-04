Restez à la maison: Vanquish, une action effrénée dans le style des jeux Platinum

Le temps presse et les mesures sanitaires deviennent chaque jour plus strictes, le tout dans le but de se remettre de l’urgence mondiale et de mettre fin à la quarantaine dès que possible. La meilleure recommandation est de rester à la maison pour éviter l’exposition et la contagion, cependant, cette situation peut briser l’esprit de nombreuses personnes après une longue période de confinement, pour cette raison, chez LEVEL UP, nous vous avons donné quelques options pour tuer le l’ennui et rendre cet enfermement un peu plus agréable. Vous trouverez sûrement une option que vous aimez dans cette section, cette semaine nous commençons avec INSIDE, une sombre évasion des créateurs de Limbo, en plus de parler de Team Fortress 2 et de ses personnages uniques, nous continuons avec Undertale souvent mal compris et nous fermons avec le monde Utopique de Bioshock.

Maintenant, je dois vous parler d’un jeu que j’ai acheté simplement parce que je l’ai trouvé en parcourant l’étagère de jeu d’un magasin de disques. À l’époque, on parlait beaucoup de Vanquish, un jeu de tir à la troisième personne développé par Platinum Games et réalisé par Shinji Mikami, connu pour son travail sur Resident Evil, en plus du MadWorld et de God Hand. Le prix marqué était de 300 pesos et bien que j’avais déjà plusieurs titres du studio dans ma collection, je ne savais pas si j’avais pris une bonne décision lors de l’achat, d’autant plus que je ne me considère pas comme un fan du genre shooter.

“L’histoire de Vanquish est pleine de clichés mais fonctionne très bien avec la nature exagérée du jeu”

En commençant cette aventure, ils nous introduisent dans un avenir où règnent les conflits de domination mondiale. Les États-Unis lancent la colonie cylindrique SC-01 Providence dans l’espace, sa fonction serait de collecter de l’énergie en grande quantité et de la transmettre à la Terre en tant que ressource énergétique pour cette nation. Bientôt, un groupe terroriste qui vient de renverser le gouvernement russe prend le contrôle de Providence et efface San Francisco de la carte. La prochaine cible de ce groupe rebelle dirigé par Victor Zaitsev sera New York si les États-Unis ne renoncent pas au pouvoir et acceptent sa défaite.

En réponse, Elizabeth Winters, présidente des États-Unis, décide d’envoyer un groupe de Marines dans l’espace pour reprendre le contrôle de Providence. Afin d’assurer le succès d’une mission d’infiltration, le président Winters a sollicité les services du mercenaire Sam Gideon auprès de l’agence DARPA, l’association chargée de produire de nouvelles technologies de défense. Atteindre l’objectif de cette mission n’est pas facile, mais Sam aura l’aide d’une combinaison expérimentale unique pour sortir victorieux. Cet exosquelette robotique protégera Sam et lui donnera d’autres qualités telles que la possibilité de copier n’importe quelle arme qui trouve son chemin, et la possibilité d’atteindre des vitesses extrêmes grâce aux hélices qu’il a dans les jambes. Le premier objectif sera de retrouver le scientifique François Candide, qui est un élément fondamental de l’opération Providence et qui a été kidnappé par Zaitsev, chef du groupe terroriste et notre principal ennemi.

Comme vous pouvez le voir, Vanquish est plein de clichés et n’a pas l’histoire la plus complexe, mais honnêtement, il n’en a pas besoin, car j’ai vu la première cinématique résolu mon dilemme concernant mon achat, cela en valait la peine. C’était avant un jeu japonais classique plein d’exagérations et de situations qui font ressembler le protagoniste au personnage le plus cool et le plus dur à cuire jamais créé. Aussi mauvais que cela puisse paraître, le concept fonctionne très bien malgré le fait que Sam soit quelque chose comme une copie de Solid Snake avec la voix la plus rude et la moitié de son charisme. En fin de compte, la conception du personnage principal n’a pas autant de poids, le plus important est que l’action ne s’arrête jamais et que nous puissions ressentir le pouvoir grâce au contrôle, tout comme Platinum Games nous a habitués. Et oui, c’est exactement ce que nous trouvons dans ce jeu.

En 2010, l’année de la sortie de Vanquish, les comparaisons avec Gears of War étaient inévitables. Ces commentaires étaient motivés par le style de la caméra mais à vrai dire, il existe de nombreuses différences entre les deux jeux, le plus notoire étant l’action frénétique et la vitesse du personnage. À Vanquish, vous devrez parfois vous cacher dans des barricades, mais la plupart du temps, vous tirerez sans arrêt, attaquerez vos ennemis avec des coups de corps et, surtout, utilisez les propulseurs pour passer rapidement d’un côté à l’autre. De plus, vous pouvez activer un système de temps de balle qui nous donnera la possibilité de tout voir au ralenti pendant que nous nous échappons des projectiles au milieu d’explosions et d’une pluie de particules de toutes sortes. Cet effet est une beauté et l’un des meilleurs que j’ai vu dans son application, car nous pouvons lancer des grenades pour les détruire en l’air, esquiver les attaques et avoir un avantage lors du tir, entre autres options.

“Sam va montrer ses compétences au maximum et devenir le gars le plus cool de la galaxie.”

En plus des caractéristiques de la super combinaison, nous trouverons différentes armes qui rejoindront notre arsenal. Le système ne prendra en charge que trois d’entre eux, mais nous pouvons les changer pour d’autres en cours de route et également les améliorer. Au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendrez compte que les niveaux sont linéaires et que vous devrez aller du point A au point B sans déviations, nous sommes confrontés à une aventure solo qui n’est pas compliquée et nous donne environ 6 heures de folie spatiale. La cerise sur le gâteau sont les patrons, par exemple, le char qui deviendra plus tard un robot géant capable de lancer des missiles sur tout l’écran ou l’orbe de membre qui se transforme en un redoutable bâtiment construit à partir de débris. Dans certains cas, il y aura des scènes interactives où Sam montrera ses compétences au maximum et deviendra le gars le plus cool de la galaxie.

Comme il s’agit d’un jeu de tir, il est naturel de s’attendre à un mode multijoueur inclus dans le package, mais il est difficile de penser à un écran partagé ou à une version en ligne pouvant tirer parti des caractéristiques uniques du costume de Sam. L’absence de ce mode n’affecte pas l’expérience mais peut éloigner les fans du jeu compétitif.

Vanquish n’est pas parfait, bien qu’il comprenne plusieurs tours et détours, l’histoire n’est pas mémorable et ne vous fera pas changer la façon dont vous voyez la vie, mais tout est compensé par le rythme effréné de la bataille qui offre un plaisir simple. Une expérience qui atteint le ridicule mais que vous apprécierez du début à la fin. Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver ce joyau Platinun Games sur PC via Steam et dans un package qui inclut Bayonetta ou séparément, disponible pour PlayStation 4 et Xbox One.

A Vanquish, l’action ne s’arrête jamais

