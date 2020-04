Résultats complets de la semaine 4 du FNCS

Résultats de la dernière semaine de la compétition Fortnite Champion Series.

Les qualifications de la Fortnite Champion Series sont terminées après quatre semaines de compétition intense entre les meilleurs joueurs du monde. Nous avons vu plusieurs combats de réapparition, des fêtes de deuil, des allégations de tricherie et des interdictions, qui ont tous ajouté au drame général de la saison. Malgré un retard de serveur paralysant, les joueurs ont réussi et ont fait de leur mieux pour s’assurer une place dans les manches FNCS le week-end prochain. Certains duos incroyablement talentueux, dont MCES Andilex et LeStream Nayte, se sont qualifiés quatre fois pour les manches et se préparent pour les matchs les plus cruciaux à venir.

Beaucoup des duos les plus cohérents après quatre semaines se qualifieront également grâce aux points de la série. Veuillez vous référer à nos récapitulatifs des semaines un, deux et trois pour voir toutes les équipes qui se sont assurées une place dans les manches. Voyons quelles équipes ont bien joué au cours de la dernière semaine des éliminatoires FNCS.

L’Europe 

Stompy et COOLER aqua ont remporté leur troisième qualification consécutive pour les manches et leur première victoire dans le dernier qualificatif FNCS pour la région européenne. Plus de six matchs, aqua et Stompy ont accumulé 25 éliminations et deux Victory Royales montrant à quel point le butin de The Grotto est tardif à chaque match. Il n’y a peut-être pas de meilleure équipe au monde que l’aqua et Stompy à contrôler la hauteur avec le Mythic Minigun et un assortiment d’autres armes. Ce duo autrichien fait partie des favoris dans les manches européennes FNCS.

Wave JannisZ et E11 TaySon ont pris la deuxième place et ont obtenu leur deuxième qualification consécutive après un démarrage lent de la Fortnite Champion Series. Ces deux-là sont venus à chaud avec une victoire dans le réchauffement FNCS et se sont un peu refroidis avant de rugir dans les deux dernières semaines. JannisZ et TaySon ont terminé parmi les dix premiers dans quatre matchs sur six et ont réussi 21 éliminations. Les 20 meilleures équipes de la quatrième semaine s’affronteront la semaine prochaine dans les manches Europe FNCS.

NA Est

Pandaa et sto sont sortis en tête dans NA East avec 52 points en six matches. Ces deux-là se sont qualifiés lors de la deuxième semaine et ont doublé cela avec une première place lors de la dernière semaine de qualification. Bien que Pandaa et sto n’aient pas remporté de Victoire Royale, leur effort de 29 éliminations et leur classement constant parmi les 15 premiers ont porté leurs fruits. Ils passeront aux manches FNCS la semaine prochaine, où ils cherchent à se qualifier pour le championnat du chapitre 2 de la saison 2.

Acorn et Vanish Jahq ont poursuivi une impressionnante course FNCS avec une deuxième place et leur troisième qualification en quatre semaines. Après avoir volé sous le radar, ces deux-là ont éclaté au cours de la semaine quatre avec 21 éliminations et deux Victory Royales. Beaucoup des meilleurs de NA East iront à la guerre le week-end prochain, tous dans l’espoir de participer à la grande finale. Les 20 meilleurs duos ci-dessous verront l’action le week-end prochain.

NA Ouest

Alors que leur dernier match touchait à sa fin, le meilleur duo de NA West composé de 100T Rehx et NRG EpikWhale a écrasé leurs concurrents au cours de la quatrième semaine. Avec 61 points au total, Rehx et EpikWhale ont amassé 27 éliminations, marquant leur troisième qualification en quatre semaines. Le passage à un contrôleur fonctionne bien pour EpikWhale, et nous pouvons nous attendre à ce que le meilleur de ce tandem vienne le week-end prochain pour les manches.

LittleXX et CLG Jay ont pris la deuxième place et sont également sur une course décente à travers le FNCS. Ces deux-là ont obtenu leur troisième qualification pour les manches avec une performance de 47 points. Une autre équipe de référence dans le top 10 est 100T Arkhram et Andrew qui ont également bien performé au cours des quatre semaines. NA West sera passionnant à regarder le week-end prochain en raison du nombre de grandes équipes impliquées dans la prochaine manche.

Océanie

Mralex1 et BLS Tuii ont remporté un bris d’égalité à trois dans la quatrième semaine des qualifications Oceania FNCS. Le facteur de différence pour ce duo de qualification double était leur quatrième match Victory Royale. Alex et Tuii ont réussi 23 éliminations au total et ont marqué leur ticket pour les manches le week-end prochain. Bien qu’ils rivaliseront avec certains des meilleurs de l’Océanie, une victoire et 565 $ US chacun sont un gage de confiance à l’approche du dernier tour.

Parallel Breso, le champion AO Summer Smash et son coéquipier VRTX Dylan ont obtenu leur troisième qualification en quatre semaines et sont à peine en deçà de la première place. Une élimination supplémentaire aurait fait toute la différence dans ce scénario, mais ces deux-là sont l’un des rares à se qualifier plusieurs fois hors OCE. Les dix premiers de chaque semaine se retrouveront dans les manches la semaine prochaine avec une chance de gagner encore plus de la cagnotte de 5 M $ US consacrée à cette interprétation du FNCS.

Brésil

L’histoire de Sheco22 et FKL s’est échappée de justesse avec la première place dans les grandes finales de la région du Brésil. Après six matchs, ces deux-là ont accumulé 49 points et un Victory Royale. Ils ont également réussi 24 éliminations, les menant à une victoire d’un seul point. Sheco et l’histoire ont qualifié leur troisième temps d’affilée et se dirigent vers les manches. VKS Pulga et VKS Mojak se sont qualifiés pour la quatrième semaine consécutive avec 48 points et une deuxième place en semaine quatre. Beaucoup des meilleurs du Brésil ont frappé leur ticket pour les manches la semaine prochaine, ce qui devrait permettre une excellente finition.

Asie

Les suspects habituels CR Ruri et CR RizArt ont récolté 54 points en six matches pour remporter leur première victoire des quatre semaines de qualification. Après les qualifications de la deuxième semaine, Ruri et RizArt ont montré précisément pourquoi ils étaient deux des meilleurs joueurs de cette région. Ils ont réussi des placements au moins au 15e rang cette semaine, ce qui leur a finalement valu une victoire de dix points sur la deuxième place. Le duo de Peterpan et FaxFox a obtenu un autre top dix, ce qui en fait l’une des seules équipes à se qualifier au cours des quatre semaines du FNCS. Les dix meilleures équipes ci-dessous participeront à la finale le week-end prochain.

