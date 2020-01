résultats de la deuxième semaine

Une semaine de plus s’est écoulée et vous savez ce que cela signifie… Une nouvelle édition de Ring Fit Chronicles, la section dédiée à enregistrer mes progrès avec le titre de l’exercice et vérifier s’ils fonctionnent ou non! En ce moment, j’ai déjà 15 jours d’exercice, et j’ai réussi à avancer un peu dans l’aventure, mais on voit que le parcours total est long et plein de squats.

Ring Fit Chronicles

La semaine dernière, j’ai expliqué un certain nombre de concepts importants lorsqu’il s’agissait de prendre mon poids pour vérifier les progrès réels que je faisais. Enfin, j’ai choisi d’acheter une nouvelle balance et de me peser dans des conditions spécifiques pour m’assurer que les conditions sont toujours les mêmes. Il y a une semaine j’ai pesé 96,2 kg., et hier, le 20 janvier, j’ai pesé …

95,5 kg! Cela signifie une perte de 700 g. en une semaine. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais nous parlons de près d’un kilo en une semaine, ce qui n’est pas une quantité insignifiante. C’est la preuve que les résultats sont obtenus petit à petit et surtout avec constance. Néanmoins, il est important de continuer à le vérifier petit à petit pour confirmer que les effets sont réels.

Les affrontements contre Draco

Avant de commencer l’explication, je vous montre le résumé des exercices de cette semaine. Comme vous pouvez le voir, j’ai sauté deux jours et cela a son explication.

Le premier jour, j’ai décidé de casser. C’est quelque chose que le jeu lui-même recommande, comme méthode pour ne pas avoir envie de jouer Ring Fit Adventure ou l’exercice est quelque chose «obligatoire» ou que vous vous forcez à le faire. L’intercalation d’un jour de repos vous permet de le transformer plus facilement en habitude. Je ne sais pas si c’est vrai, mais chacun aura sa propre méthode. Pour l’instant, j’essaie de passer un peu de temps tous les jours. Le deuxième jour … la vérité est que j’ai attrapé un petit rhume, c’était le premier jour et je n’en avais pas envie. Il est important de ne pas vous forcer si vous n’êtes pas en mesure de faire de l’exercice.

Dans mon article précédent, j’ai expliqué un aspect à prendre en compte, et vous devez être prudent avec le “mouvements«Que vous acquérez au fur et à mesure de l’aventure. Au début, il semblait que les exercices étaient plus exigeants, mais les attaques ultérieures (plus puissantes ou utiles) avaient tendance à être plus simples. Un exemple que nous avons eu avec les attaques des fesses, car j’ai d’abord eu les squats, puis j’ai «mis les genoux» plus facile à faire et plus puissant. Ce problème semble résoudre au fur et à mesure, car les mouvements que vous apprenez ont tendance à être plus variés. Par exemple, après les genoux, j’ai eu des mouvements comme «high squat» et «arm up squat», qui sont encore plus exigeants. Il en va de même pour les attaques à la taille, car j’ai d’abord eu des «hanches latérales» qui sont plus faciles et plus utiles, puis je découvre des exercices comme les «jambes en l’air» plus exigeants.

Il est également important de garder à l’esprit que votre complot définir le type d’exercices ou de niveaux que vous allez faire. Sans entrer dans les détails, vous atteindrez un point où vous rencontrerez des personnages spécialisés dans chacun des exercices (bras, taille, jambes et yoga) et le chapitre qui correspond à chacun se concentrera sur ces exercices. Cela peut être frustrant si vous voulez de la variété (et douloureux si vous faites beaucoup de squats, je le dis de ma propre expérience), mais cela peut également être l’occasion d’augmenter la difficulté de se battre en utilisant des exercices qui ne sont pas efficaces.

Et voici le résumé de cette deuxième semaine. Pendant ce temps, je vais continuer mes pérégrinations Ring Fit Adventure et la semaine prochaine, je partagerai à nouveau mes expériences. Il ne reste plus qu’à dire … Victoria!

