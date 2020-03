Résultats du PPV de la Chambre d’élimination 2020 et mises à jour des cartes de match en direct pour l’événement WWE

Il n’y a eu qu’un seul match lors du Kickoff Show for Elimination Chamber, qui n’était pas annoncé auparavant. Alors que nous sommes sur la route de Wrestlemania, nous faisons un arrêt aux stands ce soir pour quelques gros matchs menant au plus grand PPV de la WWE de l’année. Découvrez les résultats du match ci-dessous.

L’événement de cette année a lieu au Wells Fargo Center de Philadelphie, en Pennsylvanie. Si vous êtes intéressé à regarder, vous pouvez consulter le PPV sur le réseau WWE, qui coûte 10 $ par mois. Les nouveaux abonnés bénéficient d’un mois gratuit, et cela comprendra également Wrestlemania cette année.

Il y a sept matchs réservés pour l’événement, dont quatre sont des matchs de championnat. Parce que ce PPV est Elimination Chamber, il y a aussi deux matchs de chambre en cours – l’un pour le droit d’affronter Becky Lynch à Wrestlemania et l’autre pour les championnats Smackdown Tag Team. Consultez la carte ci-dessous.

Carte de match:

Andrade (c) contre Humberto Carrillo (Championnat des États-Unis) Drew Gulak contre Daniel BryanBraun Strowman (c) contre Shinsuke Nakamura, Cesaro et Sami Zayn: 3 sur 1 pour le championnat intercontinental Aleister Black vs AJ Styles (aucun match de disqualification) ) The Street Profits (c) vs.Seth Rollins & Murphy (Raw Tag Team Champtionship) Match d’élimination pour les femmes (Natalya, Liv Morgan, Shayna Baszler, Asuka, Ruby Riott et Sarah Logan) Match d’élimination pour les hommes: pour le tag Smackdown Championnat par équipe (Miz & Morrison (c), The Usos, The New Day, Heavy Machinery, Lucha House Party et Ziggler & Roode)

Ci-dessous, vous trouverez les résultats pour Elimination Chamber. Ils seront mis à jour en direct au fur et à mesure que le PPV se produit, alors continuez à vérifier pour voir si vos lutteurs WWE préférés ont gagné leurs matchs respectifs.

Spectacle de lancement

Le Kickoff Show a commencé. S’il y a une correspondance ajoutée ou des modifications aux correspondances existantes, elles seront notées ci-dessous. Même si vous n’êtes pas abonné au réseau WWE, vous ne pouvez pas regarder le Kickoff Show sur YouTube.

Les Viking Raiders contre Zack Rider et Curt Hawkins

Les Viking Raiders l’emportent à 4:47.

Carte principale

Daniel Bryan contre Drew Gulak

